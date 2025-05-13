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18+
13.05.2025 в 06:50

Число новых универмагов в России выросло на 71%

Самый большой рост продемонстрировала Lady & Gentleman

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Российский рынок универмагов демонстрирует уверенный рост с начала года. Так, в текущем году уже открылось на 71% больше новых точек, чем во всем 2024 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные CORE.XP.

Площадь новых универмагов выросла на 21%. Самый большой рост продемонстрировала сеть Lady & Gentleman, которая заняла площади закрывшихся магазинов Just Clothes в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В Хабаровске и Иваново появились новые универмаги «Стокманн».

Годом ранее площадь новых универмагов сократилась на 84%. Тогда на динамику повлияла рекордно высокая база 2023 года.

По мнению аналитиков, активное замещение монобрендовых магазинов универмагами говорит о том, что этот формат доказал свою устойчивость и востребованность у покупателей.

Ранее сообщалось, что половина российских ТЦ готовы предоставить площади ушедшим брендам при их возвращении. При этом только 20% иностранных компаний хватит площадей в отечественных торговых центрах.

универмаг
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