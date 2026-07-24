Бизнес просит разработать единый механизм поддержки селлеров

Российские бизнес-объединения выступили с инициативой разработать единый механизм поддержки продавцов, пострадавших из-за перебоев в работе складской инфраструктуры маркетплейсов. Соответствующее предложение Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) направила в Минэкономразвития, сообщает «Коммерсант».

Предприниматели считают необходимым определить порядок подтверждения статуса пострадавших селлеров и закрепить единые меры помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций. В частности, в числе предлагаемых мер — прямые компенсации, кредитные каникулы сроком до шести месяцев, отсрочка налоговых платежей, мораторий на штрафы, а также возможность реструктуризации займов.

По оценкам экспертов, около 60% продавцов используют заемные средства, поэтому длительная приостановка продаж может привести часть из них к финансовым трудностям.

Участники рынка также рассчитывают на дополнительные меры со стороны самих маркетплейсов. Среди предложений — снижение комиссий и стоимости логистики, упрощение вывоза товаров, а также выравнивание условий работы для продавцов, использующих собственные склады.

В Минэкономразвития заявили, что готовы рассмотреть поступившие инициативы, а в Wildberries поддержали идею создания системного механизма помощи предпринимателям в экстренных ситуациях.

Поводом для обращения стали последствия атак на логистические объекты Wildberries. Из-за временной остановки работы части складов многие продавцы столкнулись с потерей доступа к товарам и риском срыва продаж в преддверии высокого осеннего сезона. По оценкам участников рынка, на пострадавших объектах находились товары общей стоимостью до 290 млрд руб.