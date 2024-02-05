Число кофеен в России выросло на 10%

В 2023 в городах-миллионниках РФ открылось на 10% больше кофеен (включая точки с кофе навынос), чем в 2022 году. Сегмент кофейных заведений начал восстанавливаться после падения, в том числе, за счёт роста популярности кофе навынос. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные 2ГИС.

Для сравнения, в 2022 году количество открытий новых кофеен в России сократилось на 27%. В прошлом году бизнес стал фокусироваться на точках малого формата, что позволило повысить динамику открытий новых кофеен.

Так, за прошлый год открылось 15,4 тыс. точек. В Москве их число выросло на 11,38% год к году, до 5,96 тыс., в Петербурге — на 10,51%, до 2,96 тыс. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в Краснодаре, Екатеринбурге и Волгограде. Нижний Новгород стал единственным крупным городом страны, где число кофеен сократилось.

По данным портала Franshiza.ru, спрос инвесторов на франшизы кофеен в 2023 году увеличился на 6% год к году. Например, сеть Coffee Like открыла 206 новых точек, One Price Coffee — 64, в 2022 году — 86 точек.

По оценке Smart Ranking, в 2023 году российский рынок кофе навынос прибавил 21% год к году, до 102,7 млрд руб. Рост потребления произошел в том числе за счет развития внутреннего туризма и возврата после пандемии массовых мероприятий в городские пространства.