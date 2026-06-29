Число кадровых агентств в России увеличилось на 11%

По итогам первых пяти месяцев 2026 года количество компаний, специализирующихся на подборе персонала и временном трудоустройстве, выросло в России на 11%. По данным аналитиков «Контур.Фокус», число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этом сегменте увеличилось с 16,9 тыс. в начале года до 18,7 тыс. к июню, что стало самым высоким темпом роста за последние пять лет наблюдений.

В годовом выражении рынок также продемонстрировал заметное ускорение. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество участников выросло на 20,9% — это максимальный показатель с 2022 года.

Авторы исследования связывают такую динамику с сохраняющимся дефицитом кадров. В этих условиях все больше работодателей передают задачи по поиску сотрудников специализированным агентствам, чтобы снизить затраты на подбор и уменьшить риск неудачного найма.

Дополнительным драйвером рынка стал растущий спрос на карьерные консультации. Агентства все чаще предлагают не только подбор персонала, но и консультации по развитию карьеры, подготовку к собеседованиям и сопровождение соискателей при трудоустройстве.