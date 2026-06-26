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26.06.2026 в 17:30

Человекоцентричность «МегаФона» оценили на HREXPO

AI-ассистент и автоматизация опросов помогли телеком-компании достичь рекордных 93,8% вовлеченности персонала

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МЕГАФОН ПАО | megafon.ru
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«МегаФон» стал обладателем специального приза «Лучшее человекоцентричное использование информационных технологий и искусственного интеллекта» на форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ.

Награда стала итогом работы «МегаФона» над повышением вовлеченности персонала. Уже несколько лет компания последовательно развивает систему управления на основе данных: внедряет аналитику, стандартизирует подходы и делает процессы понятными человеку, направленными на решение проблемы каждого. При этом особое внимание уделяется развитию управленцев: оператор системно повышает их навыки, чтобы стиль и методы работы соответствовали высоким требованиям бизнеса и рынка в целом.

Ключевым этапом повышения вовлеченности стала доработка личного кабинета руководителя на платформе Happy Job в 2025 году. С помощью этого сервиса оператор четыре раза в год замеряет вовлеченность персонала: оценивается настроение команд, их мотивация, уровень стресса, продуктивность, лояльность и другие. Если раньше HR-специалисты анализировали результаты вручную, выявляли барьеры и составляли планы по улучшению, то теперь платформа автоматически анализирует результаты, а встроенный AI-ассистент интерпретирует комментарии сотрудников и формирует рекомендации для руководителей — на базе реальных корпоративных кейсов и с учетом ценностей и стратегии компании. Таким образом система автоматически и за короткое время преобразует результаты опроса в задачи с напоминаниями, встраивает их в рабочие процессы командных лидеров и визуализирует через понятный дашборд, помогая оперативно принимать решения.

Реализация проекта позволила высвободить время на работу с подчиненными, стандартизировать методы управления и улучшить HR-показатели. По итогам прошлого года 76% команд «МегаФона» продемонстрировали рост индекса вовлеченности, достигнув 93,8%, что является самым высоким показателем среди телеком-компаний. А сам оператор второй год подряд получает знак «Отличное место для работы» по версии Happy Job.

Мария Илюкина, директор по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «МегаФона»:

Мы убеждены, что успех компании начинается с внутренней среды: когда людям комфортно работать, когда они развиваются и вовлечены в общее дело, это положительно отражается на результатах бизнеса. Поэтому разработали готовый инструмент для руководителя, а не просто инструкцию. Теперь AI-ассистент, обученный внутри компании, превращает разрозненные данные — результаты опросов, комментарии, метрики — в структурированные, понятные и выполнимые шаги для руководителей. Это проактивная управленческая культура, когда изменения происходят еще до того, как команда подаст сигнал.

Мегафон HREXPO
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