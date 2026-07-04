Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

канал Dомашний
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.07.2026 в 15:36

Chanel купил старейшее французское ателье по пошиву рубашек Charvet

Сделка продолжает стратегию модного дома по сохранению ремесленных производств

Французский модный дом Chanel приобрел Charvet — одно из старейших в мире ателье по пошиву рубашек, основанное в 1838 году. Сделка стала очередным шагом бренда в стратегии по укреплению контроля над ремесленными производствами и сохранению традиционного французского мастерства в индустрии роскоши, пишет WWD.

Как заявили в Chanel, после сделки Charvet сохранит свое имя, творческую автономию и производственную независимость, а сама компания сосредоточится на поддержке ремесленных процессов и долгосрочном развитии ателье. В компании подчеркивают, что ключевая цель покупки — сохранение уникальных компетенций, которые постепенно исчезают в индустрии массового люкса. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Интерес Chanel к Charvet усилился после сотрудничества домов в рамках дебютной коллекции нового креативного директора бренда Маттье Блази. Именно Charvet отвечал за изготовление белых рубашек, представленных на показе, которые стали одним из ключевых элементов коллекции и быстро разошлись после релиза.

По оценкам участников рынка, покупка Charvet продолжает стратегию Chanel по вертикальной интеграции, ранее дом уже инвестировал в производителей тканей, обуви, кашемира и ремесленные ателье, чтобы усилить контроль над качеством продукции и сохранить редкие технологии внутри собственной экосистемы.

Chanel Charvet
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.