Chanel купил старейшее французское ателье по пошиву рубашек Charvet

Французский модный дом Chanel приобрел Charvet — одно из старейших в мире ателье по пошиву рубашек, основанное в 1838 году. Сделка стала очередным шагом бренда в стратегии по укреплению контроля над ремесленными производствами и сохранению традиционного французского мастерства в индустрии роскоши, пишет WWD.

Как заявили в Chanel, после сделки Charvet сохранит свое имя, творческую автономию и производственную независимость, а сама компания сосредоточится на поддержке ремесленных процессов и долгосрочном развитии ателье. В компании подчеркивают, что ключевая цель покупки — сохранение уникальных компетенций, которые постепенно исчезают в индустрии массового люкса. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

Интерес Chanel к Charvet усилился после сотрудничества домов в рамках дебютной коллекции нового креативного директора бренда Маттье Блази. Именно Charvet отвечал за изготовление белых рубашек, представленных на показе, которые стали одним из ключевых элементов коллекции и быстро разошлись после релиза.

По оценкам участников рынка, покупка Charvet продолжает стратегию Chanel по вертикальной интеграции, ранее дом уже инвестировал в производителей тканей, обуви, кашемира и ремесленные ателье, чтобы усилить контроль над качеством продукции и сохранить редкие технологии внутри собственной экосистемы.