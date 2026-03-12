Cервис «Кион Строки» назвал самые ожидаемые видеоигры по книгам среди россиян

Интерес россиян к видеоиграм по мотивам литературных произведений остается крайне высоким. 76% опрошенных заявили, что были бы заинтересованы в игре по любимой книге. Самой желанной адаптацией интервьюируемые назвали роман Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Таковы данные исследования, проведенного книжным сервисом «Кион Строки» и журналом «Мир фантастики». Отчет есть в распоряжении Sostav.

17,4% респондентов хотели бы увидеть в формате видеоигры «Ночной дозор», 14,2% — «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина, 11,3% — «Берсерк» Кэнтаро Миуры. В число самых желанных будущих адаптаций также вошли «Три мушкетера» Александра Дюма (7,3%) и «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (6,5%).

80,6% опрошенных считают, что видеоигры помогают популяризировать чтение. Самой любимой игрой по мотивам книги у участников опроса стал «Ведьмак» по произведениям Анджея Сапковского (игру выбрали 70,3% респондентов). В топ-3 также вошли Harry Potter / Hogwarts Legacy (8,1%), Middle-earth по произведениям Дж. Р. Р. Толкина (6,5%) и Alice: Madness Returns по мотивам Льюиса Кэрролла (6,5%). Реже интервьюируемые называли The Call of Cthulhu по Говарду Лавкрафту (3,7%) и серию Sherlock Holmes по произведениям Артура Конан Дойла (2%).

Главным фактором привлекательности игр по мотивам литературных произведений россияне считают интересных персонажей и сюжет (об этом сообщили 56,9% респондентов), точность передачи атмосферы книги (28%), открытый мир (10,6%), геймплей (11,8%) и графику (4,5%).

Россияне довольно четко представляют, какой должна быть удачная игра по книге. Наиболее востребованным жанром стала компьютерная ролевая игра (RPG), которую назвали 57,5% опрошенных. 33,2% отдали предпочтение формату экшен-приключения, 5,3% — хоррору, 5,3% — визуальной новелле, 4% — стратегии, 2% — шутеру.

Основными элементами, которые нужно сохранить при переносе книги в игровой формат, респонденты назвали атмосферу и мир произведения (66%), характеры персонажей (14,6%), сюжет (14,2%), авторские идеи (12,6%) и визуальный стиль (6,5%).

Отвечая на вопрос, почему те или иные книги заслуживают адаптации в игровом формате, интервьюируемые говорили о богатом и проработанном мире (32,2%); возможности создать атмосферную игру (22,9%); уникальных магических или технологических системах, которые можно интересно реализовать в игровых механиках (16,3%); глубоких идеях и философии произведения (12,7%).

Подводя итог, аналитики говорят, что читающая аудитория ждет от игровых адаптаций не формального пересказа сюжета, а полноценного погружения в литературную вселенную — с узнаваемой атмосферой, сильными героями и возможностью прожить историю изнутри.

В опросе участвовало более 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в 2025 году совокупные траты жителей РФ на видеоигры (приобретение игр, подписок, внутриигровые покупки в онлайн-играх) достигли 175 млрд руб.