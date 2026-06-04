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04.06.2026 в 15:10

Франчайзи Pizza Hut подал иск к головной компании из-за введения ИИ

Новые алгоритмы доставки принесли убытки

Франчайзи Pizza Hut, управляющая 111 ресторанами на северо-востоке США, подала иск к головной компании Yum! Brands из-за внедрения системы доставки на основе ИИ Dragontail. В иске утверждается, что алгоритмическая система вызвала масштабные сбои и ухудшение операционных показателей с двузначного роста до отрицательной динамики.

По версии истца, технологии были внедрены без учета того, что рестораны полностью зависят от сторонней доставки DoorDash, что нарушило привычную модель работы. В результате снизилась скорость выполнения заказов и ухудшились ключевые метрики доставки.

Франчайзи также заявляет, что после внедрения системы увеличилось время доставки и снизилась доля заказов, выполняемых в нормативные 30 минут. Курьеры стали чаще объединять заказы и ожидать несколько доставок одновременно, что приводило к дополнительным задержкам.

В Yum! Brands заявляют, что будут защищать свою позицию в суде. Компания при этом продолжает внедрение ИИ-решений в ресторанные процессы, несмотря на растущее число споров вокруг автоматизации.

Ранее стало известно, что Pizza Hut планирует закрыть в Великобритании 68 пиццерий и 11 точек, работающих для доставки. Закрытие точек и сокращение 1 210 рабочих мест произошли после того, как компания, управляющая ее заведениями в Великобритании, перешла под внешнее управление.

Юлия Топольская
Pizza Hut
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