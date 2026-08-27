Бывший сотрудник Deutsche Bank признался в краже €626 тысяч у клиентов

Бывший сотрудник Deutsche Bank во Франкфурте Свен Р. признался в суде, что за полтора года присвоил более €626 тыс. со счетов состоятельных клиентов. Так, 39-летний банкир начал переводить деньги в конце 2023 года и был разоблачен весной 2025 года, сообщает Bloomberg.

Свен Р. выбирал состоятельных клиентов, рассчитывая, что они не заметят относительно небольших списаний. Он переводил по €50 -80 тыс. Когда клиенты обнаруживали пропажу, он объяснял это внутренней ошибкой банка и возвращал деньги, используя средства других клиентов. Всего пострадали около шести человек.

Чтобы проводить операции, банкир использовал счета тещи, а затем переводил деньги в другой банк. Он также подделывал электронные письма клиентов и передавал их коллегам для получения необходимого одобрения. Похищенные средства Свен Р. использовал для торговли деривативами, рассчитывая заработать и вернуть деньги, однако потерял большую их часть.

По словам обвиняемого, он пошел на преступление из-за финансовых трудностей. В 2023 году он потерял около €50 тыс. семейных сбережений на рискованных сделках. В то же время у него родился третий ребенок, а семье потребовались дополнительные расходы на ремонт дома. В суде Свен Р. заявил, что сожалеет о каждой транзакции и злоупотребил доверием клиентов, коллег и руководителей.

Deutsche Bank уволил сотрудника после обнаружения схемы и полностью компенсировал потери пострадавшим клиентам. После этого банк усилил внутренние механизмы контроля. Свен Р. договорился выплачивать похищенные деньги по €250 в месяц. С учетом его признания и семейных обстоятельств суд может рассмотреть возможность условного наказания вместо реального срока.

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