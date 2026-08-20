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20.08.2026 в 17:51

«Билайн» поддержит юную художницу

Компания решила отреагировать на спор, разгоревшийся вокруг рисунков «Смешариков»

Фото: Администрация Болохово

В Тульской области возник спор вокруг рисунков со «Смешариками» на детской площадке. Администрация города Болохово обратилась в полицию в связи с нанесением рисунков на резиновое покрытие детской площадки. Муниципальные власти расценили это как порчу имущества, независимо от художественной ценности, и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статьям о вандализме и умышленном повреждении. Личность нарушителя, предположительно несовершеннолетнего, установлена, а записи с камер видеонаблюдения переданы правоохранителям.

В «Билайне» убеждены, что детское творчество не должно становиться поводом для разногласий. В связи с этим компания анонсировало инициативу, направленную на поддержку молодых талантов. Оператор связи обратился к автору изображений, нанесенных на покрытие детской площадки в Болохово, и ее родителям с предложением создать серию работ на свободную тематику, включающую образы животных, школы, детства, а также отражающую мечты, связь и будущее.

Избранные рисунки будут использованы для разработки эксклюзивного стикерпака и сувенирной продукции, которые планируется распространить на молодежном форуме в Екатеринбурге с целью популяризации творчества. В качестве поощрения автору будет предоставлена SIM-карта с бесплатным пакетом услуг связи, что обеспечит возможности для дальнейшего творческого развития и коммуникации.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уже призвал оставить в покое девочку, чьи рисунки стали причиной обращения администрации города Болохово в полицию.

Билайн Общество Претензия
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