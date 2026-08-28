В Минэкономразвития пообещали бонусы туристам за заселение в отели через «Макс»

Туристы, заселившиеся в российские гостиницы через Цифровой ID в национальном мессенджере «Макс», получат бонусы. Предусмотрены разные виды поощрений от гостиниц: чашка фирменного заварного кофе, десерты, горячие напитки, ваучер на разовое посещение тренажерного зала или ресторана, билеты на канатную дорогу и проч. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В пилотном режиме акция запускается в отелях сетей Cosmos, Mantera и «Ателика», а также в нескольких курортных объектах Красной Поляны и Сочи.

С 1 сентября 2026 года туристы смогут заселяться с помощью Цифрового ID во все российские отели с номерным фондом более 50 мест. Гость сможет предъявить динамический QR-код через приложение «Госуслуги». Сотрудник отеля сканирует код, паспортные данные автоматически подгружаются в систему управления гостиницей. Как и прежде, при заселении можно будет предъявить паспорт.