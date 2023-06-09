Bookchain: «Мозгоускорители», «Обыкновенный филантроп» и ещё 12 книг для чтения летом

Летний сезон эксперты рекламного рынка начинают с подборки произведений, которые несут в себе ответы на самые разные вопросы: точно ли собеседник услышит то, о чём вы говорите? в каком объёме выделять ресурсы на апгрейд мира? как жить особенным людям среди «нейротипичных» и что такое пясть и буки? Книги, которые помогут перейти на «следующий уровень» — в новом выпуске Bookchain.

Евгений Фонталин, управляющий партнёр группы компаний Philin Philgood

«Обыкновенный филантроп. Надёжный способ сделать мир лучше», Дэн Палотта

Книга-антидот выученной беспомощности. Менее 200 страниц, какие-то час-два чтения — и вуаля! У вас готов пошаговый план, как эффективно менять мир к лучшему и прожить осмысленную жизнь. И неважно, нефтяной ли вы магнат или безработный студент. Звучит, как очередной продукт инфоцыган? Отнюдь нет.

Дэн Палотта — известный в мире благотворительности фандрайзер и спикер TEDs. Его фишка в том, чтобы применять бизнес-подход к реализации социальных проектов. Поэтому и в книге «Обыкновенный филантроп» нет пространных рассуждений о добре и зле. Это универсальная инструкция, со схемами и чек-листами, как выбрать подходящую для себя сферу благотворительности и фонды, достойные доверия. А ещё — какие ресурсы и в каком объёме не в ущерб себе выделить на апгрейд мира. И моё любимое — как оценить эффективность личного вклада на длительной дистанции. Для коллег по цеху, которые помогают бизнесу и владельцам капиталов запускать социальные проекты, книга вполне может стать настольной.

«Форрест Гамп», Уинстон Грум

Я из тех счастливчиков, которые прочитали книгу до просмотра одноимённого фильма. В ней нет харизмы Тома Хэнкса, легендарной фразы «Беги, Форрест, беги!» и флёра сентиментальности, пронизывающего всё произведение. Но есть много приключений Форреста Гампа, которые не вошли в фильм. Не столь невинный, поэтому более живой образ персонажа, бесконечно остроумный и даже иронический стиль повествования. Главное, что объединяет книгу с фильмом — уроки доброты и бескорыстности от главного героя.

«Быть дураком — это вам не шоколад жевать» — с таких слов начинается роман. И по мере развития сюжета мы всё больше понимаем, какого это: быть особенным человеком в мире «нейротипичных». В своё время книга помогла мне перестать отгораживаться от непохожего, непривычного и начать им интересоваться. А теперь она периодически напоминает о прописных истинах моей системы координат: если можешь помочь — помоги, быть добрым и искренним всегда лучше, чем вести двойную игру ради собственной выгоды, а забота о близких — залог твоего личного счастья.

Сергей Соловьёв, старший перформанс-менеджер вертикали Gaming Adgasm.io

«Не заставляйте меня думать», Стив Круг

Книга, которая стала классикой веб-дизайна. Стив Круг даёт практические рекомендации для проектирования удобных и интуитивно-понятных пользовательских интерфейсов. Одна из ключевых идей — подход к созданию дизайна, который сосредоточен на потребностях пользователя, а не на воплощении идей креатора. Хороший интерфейс должен быть понятен без необходимости думать или искать инструкции. Круг приводит множество примеров плохих разработок и описывает способы их улучшить.

Эта книга — не просто практическое руководство по веб-дизайну, но и философия, которую можно применить к любой сфере пользовательских сценариев. Например, её может использовать как дизайнер, разрабатывающий меню, так маркетолог, который пишет текст объявления. Главное — быть на стороне пользователя и понимать, какую задачу он хочет решить.

«Дорожные работы», Стивен Кинг

Нетипичный роман Стивена Кинга, написанный под псевдонимом Ричард Бахман. Автор рассказывает историю человека, который отчаянно пытается сохранить дом и бизнес от разрушения для строительства магистрали.

Кинг раскрывает глубокий и эмоциональный образ человека, который сталкивается с потерей всего, что ему дорого. «Дорожные работы» — это пронзительная и откровенная история о том, как люди вынуждены бороться за место в жизни и защищать свои права, даже если это противоречит интересам государства.

Екатерина Маркова, основатель и генеральный директор 19agency84

«Учитель Так-Так и его разноцветная школа», Яков Аким

Когда подрастают дети, начинаешь заново открывать для себя детскую литературу. Порой она содержит в себе всё, что нужно, чтобы выстроить гармоничную систему координат для дальнейшего уверенного плавания по жизненному пути. Например, эта книга — о школе, где все уроки разноцветные, потому что учиться — это интересно. Здесь есть уроки под названием «Учись видеть» и «Учись слышать», потому что «смотреть» ещё не значит «видеть». Дети учатся слышать, как шумит лес и как жужжит шмель, чтобы слышать других, а не только себя.

В качестве наказания учеников оставляют без домашнего задания, и ученики очень расстраиваются, потому что «домашки» им задают необыкновенные. А ещё в этой необычной школе раскрывают таланты детей. Ведь талант — это когда человек умеет радость печаль и удивление передать другим. Заставить других людей волноваться вместе с тобой, чтобы они читали, например, твои стихи, и волновались так же, как и ты, пока их писал.

И вот так читаешь каждую главу, обсуждаешь её со своим ребенком. И ловишь себя на мысли, что и тебе полезно вспомнить, казалось бы, самые базовые, но такие важные вещи.

«Бесконечность и дальше», Ольга Колпакова

Ещё одна детская и одновременно недетская книга. Абсолютно удивительные и невероятные истории о каждой букве и каждой цифре, которые рассказывает учительница Милена своему классу. С отсылками к мифологии, этимологии и прочим загадочностям. Истории, которые показывают, как многое переплетено и связано в нашем языке, сказках, преданиях, религии и прочем.

О том, что «Аз Буки Веди» — я буквы знаю. А ещё буки — это будущее. И на Руси говорили: буки-то ещё когда будут. А значит, «Аз Буки Веди» — я будущее знаю. Что три — волшебное число, ведь во всех сказках волшебная палочка могла исполнить только три желания, в сказках всегда по три брата, три сестры, три поросёнка и даже три богатыря. Что рабочая неделя называется будни, потому что в эти дни не поспишь, все тебя будят. Что раньше было древнерусское слово «пясть», что означало кисть руки, кулак. С одной стороны у нас ладонь, с другой — пясть. Пясть забылось, а вот запястье осталось. Что шесть — это ше-есть, то есть «ещё есть». Как будто мы уже на одной руке закончили пальцы считать, и вот вам, пожалуйста, ещё есть. И так далее, и так далее. Всё, о чём мы, взрослые, не задумывались, но можем наверстать.

Мария Тюменёва, совладелица и сооснователь коммуникационного агентства «Аппетитный Маркетинг»

«Путешествие души» и «Предназначение души», Майкл Ньютон

Это не любимые, но последние прочитанные мною книги. Они написаны гипнотерапевтом, который исследует, что «делает душа между жизнями». Очень жизнеутверждающие произведения, которые вдохновляют нести ответственность за свою жизнь, наслаждаться пребыванием на земле, принимать все вызовы и испытания с благодарностью. Они снижают страх смерти, который базово заложен в каждом из нас, помогают заглянуть в себя и задуматься над личными задачами и ростом души. Ньютон рассказывает о единстве энергии, об ответственности за все свои поступки и о том, что всё в наших руках.

«Коммуникация на раз-два-три», Игорь Писарский

Со всем согласна, всё в книге понятно, пройдено и испытано эмпирическим путём. В ней есть интересные главы о том, куда развиваться коммуникационному агентству. Особо зацепила цитата: «Я точно понимаю, что говорю, но не могу нести ответственности за то, что вы слышите». Точно ли собеседник слышит то, что вы говорите? Или же то, что он хочет слышать? Прозрачны ли договорённости, достигнутые на берегу или будет разочарование, потому что вторая сторона построила ложные ожидания? К тому же, неоправданные ожидания — всегда путь к разочарованию, конфликтам и расходу. Как в бизнесе, так и в личной жизни.

Светлана Образцова, исполнительный директор buyson

«Найди ментора. Как перейти на следующий уровень» и «Следующий уровень», Александр Кравцов

В процессе обучения программы наставничества мне посоветовали почитать книги Александра Кравцова «Найди ментора. Как перейти на следующий уровень» и «Следующий уровень». Первое произведение оказалось более полным и эффективным, ведь во втором говорится о том же самом лишь на 70%.

Обе книги рассказывают, как правильно использовать опыт других людей для развития себя и своего бизнеса. Каждый специалист и руководитель должен расширять круг своего общения, участвовать в нетворкингах, учиться у других людей и находить полезные связи, из которых можно извлечь выгоду для развития. То есть заниматься всем тем, что поможет с точки зрения роста как личности, так и профессионала.

Особенно мне понравилась мысль, что каждый из нас до 30 лет способен развиваться самостоятельно за счёт образования: низкой базы, энтузиазма и так далее. Но после наступает плато, и, чтобы с него уйти, нужно найти человека, который поможет подняться на следующий уровень.

Также большое внимание Кравцов уделяет вопросу команды. И это правда — без хорошего профессионального коллектива невозможно достичь поставленных целей и высот. Каждый раз приходится находить людей из той сферы, которая будет интересна и поможет решить ту или иную задачу, а также набраться нужного опыта. С точки зрения быстрого, но максимально полезного чтения, эта книга — находка! Читается на одном дыхании.

Дарья Мигель, креативный директор Migel Agency

«Путь мирного воина», Дэн Миллмэн

Это история путешествия к своей внутренней силе, про энергию внутри нас. Самое потрясающее — этот невероятный потенциал есть в каждом! Произведение повествует о парне, который метит в олимпийскую сборную, но попадает в аварию. Врачи ставят под вопрос реабилитацию и возможность ходить. Но затем герой встречает Сократа, который помогает найти путь к себе, своему телу и энергии. После чего он вернулся в спорт и смог добиться ещё больших результатов. Книга стала «народным» бестселлером, изданным более чем на двадцати языках тиражом в миллионы экземпляров.

«Мозгоускорители: как научиться эффективно мыслить, используя приёмы из разных наук», Нисбетт Ричард

Книга, которую должен прочитать любой рекламщик. Ричард Нисбетт, профессор социальной психологии Мичиганского университета, собрал в ней самые интересные и противоречивые исследования о мышлении и субъективизме принимаемых решений. Некоторые из них хочется перечитывать несколько раз, потому что иногда просто не верится, как ловко наш мозг строит иллюзии верных решений. Ещё в книге собраны разные инструменты, которые пригодятся для разных творческих и бизнес-задач.