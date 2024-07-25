Bookchain: «Бойня №5», «Лестница в небо» и еще 10 книг от гуру рекламного рынка

В мире рекламы и маркетинга, где креативность и стратегическое мышление идут рука об руку, книги становятся важным источником вдохновения и знаний. Специалисты рекламного рынка поделились с Sostav своими любимыми произведениями, которые помогают им развиваться как профессионалам и находить гармонию в жизни. Приятного чтения!

Тарас Скулов, диджитал-директор и партнер Philin Philgood

«Ум во благо — от добрых намерений к эффективному альтруизму», Уильям Макаскилл

Простым языком, на понятных примерах и при помощи цифр автор объясняет теорию эффективного альтруизма, которая основана на научных методах и фактах, а также рассказывает о его месте в бизнесе, работе, жизни. Альтруизм может быть важной слагаемой блестящей карьеры, социальной востребованности, а ещё — он может создавать ощущение счастья. Возможно, эта книга поможет вам быть более цельной личностью, применяя описанные методики и практики. Вы сможете точно понимать, что не только помогаете тем, кому необходимо, но и делаете это по-настоящему эффективно.

«Наивно. Супер», Эрленд Лу

Я прочитал «Наивно. Супер» в раннем студенчестве и остался в восторге. Спустя 15 лет я перечитывал ее: чувство восторга никуда не делось. У Эрланда Лу получилось очень просто рассказать сложную, вдохновляющую историю о кризисе в жизни и способах его преодоления.

Постарайтесь не обмануться формой повествования и дать ей шанс увлечь вас: книга написана супернаивным языком, поступки героя кажутся «детскими», по началу история может даже оттолкнуть. Но к этому довольно быстро привыкаешь, отпускаешь ситуацию, перестаешь замечать, начинаешь получать удовольствие и возвращаешься в свои 10 лет, где вместе с автором снова учишься доверять, любить, переживать и находить решения. Эрленд Лу убедительно доказывает, что наивность — не недостаток. Часто это ключ к новым возможностям. Крутая книга.

Елизавета Юдина, HR-специалист JOURNEY

«Кто. Решите вашу проблему номер один», Джефф Смарт

Поскольку я HR, первой рекомендацией будет книга, способная стать настольной для каждого человека, который сталкивается с наймом персонала. В ней много инструментов, способных изменить ваш подход в найме. А еще немало понятных примеров, стратегия нетворкинга и даже чек-лист с классными вопросами, который вы сможете забрать себе в ежедневный ритуал. А главное — книга позволяет вдумчиво начать разбираться, кто же вам действительно нужен и какую проблему этот человек способен решить для вашего бизнеса, вашей команды или вашего направления.

Если коротко, то произведение — про вдумчивый поиск, стратегию расширения полезного нетворкинга и правильные HR-ритуалы, внедрив которые, вы окружите себя не просто хорошими сотрудниками, а бесценными бриллиантами.

«Agile life: Как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile-планирования, нейрофизиологию и самокоучинг», Катерина Ленгольд

Переходим ко второй книге: понимаю, что мне очень нравится прикладная литература, полезность которой я могу оценить сразу после внедрения инструментов, предлагаемых авторами. О Катерине Ленгольд я впервые услышала в блоге Ольги Килиной, посвящённом мозгу, эффективности и мышлению. Ленгольд — автор двух популярных книг про организацию времени и увеличение личной продуктивности.

В мире огромное количество инструментов по тайм-менеджементу, но подход Ленгольд совсем не похож на всё то, о чем я раньше слышала. Эта книга не про продуктивную продуктивность или то, как сделать всё и сразу и добиться успешного успеха. Здесь рассказывается о трёх видах энергии: энергии тела (сон, питание, физическая активность), энергии разума (медитации, диджитал-детокс, управление эмоциями), энергии смысла (применение наших сильных сторон на благо людям). Соблюдая энергетическую наполненность, можно приступать к планированию и реализации своих целей. Мне книга показалась очень вдохновляющей и мотивирующей: я смогла поставить перед собой цели и маленькими шагами идти к ним, без надрыва, а с любовью и заботой о себе.

Николай Буданов, генеральный директор Heads

«Бойня № 5», Курт Воннегут

Произведение, которое может перевернуть ваш мир с ног на голову. Читая первые 30 страниц, я думал: «Какой странный поток сознания, и как это вообще можно читать?» Но вот после меня затянул нарушенный хронологический порядок повествования, который держит в напряжении до последней страницы.

Книга наполнена остроумными замечаниями и обилием иронии, все в бубнящей манере автора. Это добавляет произведению недостающей «изюминки». Курт Воннегут то расслабляет, то резко вбрасывает в реалии того времени. Тяжелое произведение. Даже меня, взрослого мужчину, очень тяжело впечатлить, но у автора получилось это сделать.

«Карьера менеджера», Ли Якокка

Взлеты и падения, анализ экономических проблем США, способы решения проблем, прогнозы на будущее — все это раскрывает жизнь ведущего менеджера Ли Якокка. Язык автора цепляет. Он просто и понятно объясняет методы и подходы к управлению. А то, как он показывает «внутреннюю кухню» Форда и Крайслера, не описать простыми словами.

В книге есть спорные моменты, но они меркнут на фоне уроков, которые можно извлечь. Всегда вспоминаю главного героя и ставлю его в пример своей команде. Ведь неважно, какие вызовы перед нами ставит заказчик и как меняется ситуация на рынке, мы должны оперативно реагировать и приспосабливаться. Думаю, у нас это прекрасно получается!

Илья Журавлев, совладелец и генеральный директор AdTech-компании Otclick

«Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите», Михаил Хазин и Сергей Щеглов

Я руководитель, и в силу профессии меня всегда интересовало управление процессами. Несколько лет назад я думал о том, что любой бизнес с его укрупнением начинает все больше и больше походить на различные политические процессы. И в тот период в мои руки попало произведение Михаила Хазина, которого до этого я знал как эксперта в экономике. Его книга в соавторстве с Сергеем Щегловым простым языком и интересно объясняет структуру власти в ее текущем виде и, наверное, в течение всего 20 века.

Главное, что «Лестница в небо» мне объяснила, — это расстановку фигур на шахматной доске мирового сообщества. С точки зрения политической динамики мы живем в уникальное время. Количество событий, которое происходит на земном шарике, зашкаливает, что, естественно, создает большой стресс. Эта книга помогает разобраться в теории власти, а это значит, что мир становится менее хаотичным в наших головах. Разобравшись в хаосе, становишься спокойнее: хаос превращается в порядок. Кроме того, примеры, которые были разобраны в этой книге, упростили мне понимание рекламного рынка и борьбы корпораций за свои территории, понимание причин тех или иных решений.

Тем, кто работает в корпорациях, будет интересно почитать блок о правилах построения карьеры в крупных компаниях. Авторы рассказывают о ситуации, когда повысили не более профессионального и талантливого, а того, кто умеет разговаривать и договариваться. Это крайне полезные навыки, о которых мы нечасто задумываемся, а данная книга поможет их осознать и начать применять.

«Управление жизненным циклом корпорации», Ицхак Адизес

Эту книгу я прочитал очень давно, когда в моей компании был кризис, и я не понимал, как его решать. Мой приятель посоветовал мне обратить внимание на деятельность Ицхака Адизеса, у которого свой международный институт по трансформации бизнесов.

Основной тезис, который можно извлечь из книги «Управление жизненным циклом корпорации», — жизненный цикл любой компании очень похож на жизнь человека. Стартап — это ребенок, средний бизнес — подросток, крупная компания — это взрослый человек с соответствующим уровнем проблем. Продолжая сравнения, можно сказать, что деятельность Ицхака Адизеса направлена на то, чтобы не позволить предприятию умереть. Если компания на рынке 50−60 лет, она начинает увядать, потому что умирает. Когда Герман Греф пришел к руководству «Сбербанка», он регулярно приглашал Ицхака Адизеса читать лекции среднему и топ-менеджменту, где Адизес объяснял, как омолодить умирающую компанию. Как видим, «Сбер» стал моложе.

Книга помогла мне переосмыслить мой бизнес. Чтобы стартап стал осознанным подростком, а потом — осознанным, в моем случае, мужчиной, мне нужно было соотнести развитие моей компании и мое личное. Когда я был беспечным подростком, меня не волновали накопления и обязательства перед семьей. Когда я увидел эти параллели про возраст человека и компании, я и свою жизнь наладил: стал взрослее и навел в бизнесе порядок.

Рекомендую эту книгу управленцам, которые столкнулись с кризисом. Увлекательная, очень хорошо написана, позволит посмотреть на свою компанию с другой с точки зрения. А когда смотришь на что-то под новым углом, видишь то, что раньше было недоступно.

Сергей Краснов, директор по стратегическому развитию Progression Group

«Огилви о рекламе», Дэвид Огилви

В рамках рубрики на Sostav я не мог обойти вниманием книгу, которую я прочитал еще в 11-м классе, увлекся рекламой и в дальнейшем построил свою карьеру в этой индустрии. Как принято сейчас говорить: «Это база». Буквально недавно я в очередной раз перечитал ее и еще раз удивился, насколько вневременные существуют подходы к коммуникации. Меняются каналы, инструменты, но подход к работе с ключевым сообщением и приемами креативной драматизации во многом неизменен. В конце концов, все мы в индустрии торговцы счастьем, и любая коммуникация должна как минимум создавать иллюзию, что представитель ЦА станет чуть счастливее благодаря нашему продукту. В общем, Огилви для меня по-прежнему остается профессиональной библией, к которой всегда приятно обратиться, чтобы порефлексировать над тем, как я попал в индустрию и за что я ее люблю.



«Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культур», Джон Сибрук

Не сказать, что я фанат этой книги, но почему-то написать захотелось именно про нее. Для меня она про то, как на самом деле динамичны культурные коды и какая в этом роль маркетинга, коммуникации. Все мы так или иначе участвуем в спектакле, в котором определяем свои роли и образы через потребление. Но когда бренды через коммуникацию могут бесконечно менять культурные коды, которые выстраивают некую систему координат ценностей в обществе, то в какой-то момент невольно задумываешься, а хочешь ли ты быть безвольным участником этого спектакля или попробуешь подойти к потреблению более осознанно.

Данная книга не дает никаких ответов, преимущественно это пересказ личного опыта автора, но лично я уже давно не ищу в книгах ответы. Гораздо ценнее, когда она помогает сформулировать в сознании вопрос и самому отправиться на поиски ответов. С этой книгой у меня так и сложилось.

Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор Win2Win Communications

«Геймифицируй это. Как стимулировать клиентов к покупке, а сотрудников — к работе», Ю-Кай Чоу

Книга позволяет взглянуть на разные сферы жизни через призму игры, рассказывает, как использовать различные игровые механизмы в работе и личной жизни. Автор и его разработка — система октализ. В ее основе лежат восемь стимулов мотивации, которые можно применять в коммуникациях и маркетинге, в работе с командой и для личного развития. Когда мы играем, мы погружаемся в мир, где возможности кажутся безграничными, а проблемы — временными и решаемыми. Это состояние позитивного восприятия может переноситься и на рабочее пространство, улучшая нашу продуктивность и творческий подход.

«Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства, 1929−1939», Флориан Иллиес

Автор воссоздает 1930-е годы в Европе — до и после прихода к власти в Германии национал-социалистов. На основе исторических хроник, воспоминаний и архивов идет поток историй и интересных фактов про людей из мира искусства, науки, политики. Нет сюжета в привычном понимании, но в итоге получается такое путешествие вместе с героями в прошлое, настроение и характеристика времени. Истории любви, невероятная свобода, эксперименты и творчество, а на горизонте уже новая война и катастрофа…

К книге можно возвращаться постоянно, начинать читать с любой страницы и погружаться в это настроение, для кого-то просто чтобы соприкоснуться с интересными историями. Для кого-то — чтобы пытаться что-то понять в прошлом и даже в настоящем.