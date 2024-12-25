Bookchain: «Старик и море», «Лучшее в нас», «Выбор» и еще 13 книг для работы и досуга

Книги о «больших целях», мировых практиках и, конечно, о развитии. В новом выпуске Bookchain эксперты поделились произведениями, которые будут полезны как для бизнеса, так и для личностного роста. Приятного чтения!

Павел Воробей, технический директор в NT Technology

«Графики, которые убеждают всех», Александр Богачев

Визуализация данных играет важную роль в нашей жизни. Она облегчает восприятие данных и помогает ускорить их анализ. Но не каждая диаграмма в Excel четко передает информацию — многие графики, с которыми мы сталкиваемся, лишь усложняют понимание, а иногда даже вводят в заблуждение. Александр Богачев детально разбирает базовые принципы визуализации, затрагивая как технические аспекты построения графиков, так и психологические и когнитивные особенности восприятия информации. Книга станет путеводителем по основам визуализации и поможет сделать первые шаги на пути к созданию убедительных графиков.

«Никаких правил. Уникальная Культура Netflix», Рид Хастинг, Эрин Мейер

Книга раскрывает историю создания и развития корпоративной культуры компании, превратившуюся в мощнейший продукт. На первый взгляд кажется, что изложенные идеи — базовые (например, предоставление большего пространства для решений, концентрация на талантах, постоянный фидбек на всех уровнях без страха перед реакцией и др.). Но на практике все сложнее: компании застревают в бюрократии, а руководители нередко избегают критики и боятся давать и получать обратную связь. Книга показывает важность последовательной работы на пути к созданию культуры мечты и полезна для начинающих менеджеров и небольших компаний. Но помните: не всегда мировые практики легко внедряются в конкретный отдел или компанию, но пробовать точно нужно, результат того стоит!

Нелли Воробьёва, руководитель по стратегии в Human Code

«Лидеры едят последними», Саймон Синек

Если коротко — она про то, как из обычного начальника стать реальным лидером, за которым люди пойдут в огонь и воду. И нет, это не про очередные «техники манипуляции», а про интересное мнение о реальной групповой динамике и работе.

Когда в команде есть доверие и поддержка, у людей вырабатываются особые гормоны (окситоцин и серотонин), которые делают их более креативными, лояльными и готовыми горы свернуть. Смысл в том, чтобы создать «круг безопасности» — атмосферу, где люди работают не из-под палки, а потому что реально болеют за общее дело. Где они защищают друг друга, а не подсиживают.

Мне особенно нравится третий урок лидерства: «Прямота имеет значение. Лидерство — это порядочность, честность и ответственность. Это все компоненты доверия. Лидер говорит не то, что мы хотим услышать, а что необходимо. Именно это вызывает чувство доверия, и начать надо всегда с правды».

«Старик и море», Эрнест Хемингуэй

Я бы не хотела, чтобы кто-то рассматривал это произведение с точки зрения бизнеса. Потому что оно служит цели «сильно масштабнее». Для меня это произведение о силе духа и возможности почувствовать вкус жизни, соприкоснувшись с самым ошеломительным успехом, и, потеряв его, получить нечто более ценное. Уверена, что каждому эта книга может подсказать правильные мысли в нужный момент жизни.

Одна из важных цитат: «Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше». О большой цели и, конечно же, о развитии каждого из нас.

Яков Иванов, CEO диджитал-агентства Advertalyze

«Лучшее в нас», Стивен Пинкер



«Лучшее в нас» — это жизнеутверждающая, мощная и научно обоснованная книга о том, как прекрасен человек и время, в которое мы живем. Стивен Пинкер, социолог и антрополог, опираясь на данные бесчисленного количества ученых, показывает, как на протяжении всей человеческой истории снижается количество войн, насильственных смертей, как растет уровень эмпатии и общественного благополучия, как прогресс меняет нашу жизнь к лучшему.



Книга заставляет верить, что все хорошо, даже когда все вокруг бегают с «горящей задницей». Потому что у них — эмоции, а у нас — факты и вера в лучшее.



«Никогда не ешьте в одиночку», Кейт Феррацци



Рынок рекламы, как и B2B в целом — «очень сильно» про людей. Чтобы расти и получать контракты, помощь и сотрудничества, нужно уметь с ними общаться и дружить. Кейт Феррацци понятно и прозрачно объясняет, как этого добиться: как вести себя на конференциях, как их организовывать, о чем говорить, когда кажется, что не о чем, как выходить на самых высоких ЛПРов.



Особенно приятно, что книга — не про B2B-продажи конкретно, а про подход к жизни, в котором доминируют дружеские связи, расположение и открытость к новому опыту. Вам не объяснят, что говорить, чтобы получить сделку на миллион — зато скажут, что говорить, чтобы быть успешным, богатым и счастливым.

Светлана Шипова, коммерческий директор компании ЭФИР

«Как продать что угодно кому угодно», Джо Джирард

Одной из любимых книг стала нестареющая классика Джо Джирарда. Перечитывая ее, каждый раз черпаю новые идеи и стратегии. Выбрала книгу из-за ее практической направленности, ясного и простого изложения материала.

Автор известен как один из лучших продавцов в мире и как человек, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря количеству продаж автомобилей дилера Chevrolet в 1973 году.

Пара цитат, которые актуальны и сейчас:

«Худшее, что вы можете сделать, — ничего не делать, лучшее — делать хоть что-то. И двигаться вперед. Пусть мелкими шажками, но вперед»;

«Шараханье от всего нового — глупейшая психологическая установка».

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Большую часть нашего времени занимает карьера. Как бы ни было печально, в детстве мы мечтали совершенно не об этом. Иногда хочется отвлечься от деловых встреч, заключенных договоров и вечных мыслей об увеличении продаж и вот тогда появляются они — книги о чем-то большем, глубоком, мечтательном. Снова нестареющая классика: «Маленький принц» — книга с нежной и пронзительной историей.

Автор книги наполнил ее удивительными цитатами, которые с детства учат нас задумываться о самом важном.

Одна из моих любимых: «Ты ответственен за тех, кого приручил». Она служит напоминанием о важности заботы и ответственности за тех, кто нам близок и дорог.

Еще одна цитата из книги, которая меня вдохновляет, — «Главное — невидимо для глаз». Эта фраза о том, что настоящая ценность человека заключается не в его внешности или материальных достижениях, а во внутренней сущности, его душе и сердце.

Татьяна Михалевская, генеральный директор и управляющий партнер рекламной сети MoeVideo

«Проектирование АСУТП», А. Нестеров



Я считаю, что базу своего предпринимательского мышления я смогла сформировать, когда училась в техническом вузе.

Одна из любимых моих дисциплин — автоматизированные системы управления технологическими процессами. Ее базовые принципы — рациональное использование ресурсов и возможностей системы, а также ее уравновешивание.

В бизнесе всё работает так же: главная задача руководителя — уравновесить систему. Сбалансировать материальные и человеческие ресурсы, увидеть возможности для оптимизации, создать пространство для роста.

Я рекомендую этот учебник всем: не только предпринимателям и руководителям, но и специалистам, которые хотят расти и разбираться в основах построения процесса управления.



«Война и Мир», Лев Толстой



Самое поразительное в этой книге для меня — то, как автор умеет создавать с помощью слов атмосферу к голове читателя. Примерно 150 страниц в начале первого тома Толстой описывает все богатство пиров и балов, излишества, разгульный образ жизни и идеи, царившие тогда в элите. И сразу после этого предстаёт атмосфера войны, разрушений, и сложностей и тяжёлых событий, которые меняют судьбы. Такое погружение очень впечатлило меня, и многие моменты в книге удалось прожить и оценить как собственный опыт.

Я очень люблю историю и исторические романы. В ней всё циклично и можно найти ответы на вопросы, которые тревожат в настоящем. События из прошлого и настоящего перекликаются, и имеют причинно-следственные связи. Так что у прошлого всегда есть чему поучиться. Однозначно советую эту книгу прочитать каждому.

Андрей Григорьев, CEO & Co-founder getads /GetShop.TV

«Как чашка за чашкой строилась Starbucks», Говард Шульц

На прочтение книги Говарда Шульца «Как чашка за чашкой строилась Starbucks» у меня ушло порядка четырех месяцев. После каждой главы я брал паузу на осмысление и реализацию новых идей. Книга оказалась очень созвучна вопросам, волнующим меня относительно моего бизнеса, натолкнула на новые идеи и действия, дала уверенность в части принятых решений.

Вот 5 основных инсайтов, которые пришли мне при прочтении книги:

Шульц очень много размышляет про миссию и ценности Starbucks. Он приводит примеры практического применения ценностей компании для принятия непростых управленческих решений: от запуска нового направления бизнеса до найма/увольнения персонала. Это сподвигло меня сформулировать драфт миссии и ценностей моего бизнеса.

Меня поразило, как Шульц, столкнувшись с задачей быстрого роста и подготовки к IPO, смело подошел к вопросу поиска ментора. Он понял, что ему нужен более опытный наставник, который уже прошел с торговым бизнесом предстоящий Говарду путь.

«Раньше я думал, что самый важный отдел в Starbucks — отдел маркетинга. Сегодня я бы сказал, что это, несомненно, отдел кадров. Наш успех полностью зависит от людей, которые приходят к нам работать и делать карьеру». Эти размышления Шульца и общение с другими топ-менеджерами окончательно убедили меня, что кадровый вопрос — ключевой для бизнеса.

В книге показан путь Sturbucks от маленького бизнеса до акционерной компании, акции которой торгуются на бирже. Наблюдая за переменами в мышлении Шульца и ростом уровня его задач, я утвердился в мысли, что хочу и готов пройти свой путь к IPO.

Некоторые ключевые позиции в компании я не могу закрыть годами и очень переживаю по этому поводу. История Говарда про поиск директора по маркетингу в течение 18 месяцев, помогла мне немного выдохнуть. Я осознал, что лучше потратить больше времени, но найти действительно стоящего специалиста, чем идти на компромиссы в принципиальных вопросах.



«Есть идея! История ИКЕА» Бертил Торекуль, Ингвар Кампрад

Недавно дочитал книгу о великом основателе — Ингваре Кампраде. В 1943 году, в возрасте 17 лет, он основал компанию IKEA на деньги, полученные от отца за хорошую учебу. Ингвар стал легендой благодаря своему упорству, бережливости и одержимости поиском новых возможностей. Почему стоить прочитать «Историю ИКЕА»:

Открыть для себя историю величайшей компании современности. Apple, HP и другие — вышли из гаража, а IKEA — из сарая.

Познакомиться с нерушимыми принципами Ингвара Кампрада, которые позволили ему построить огромную империю. На протяжении всей своей жизни он был одержим поиском производителей, которые могут предложить товары наилучшего качества по наименьшей цене. При этом, ИКЕА часто инвестировала в модернизацию производства партнеров.

Узнать, как появился легендарный мебельный каталог ИКЕА, и как он повлиял на завоевание рынка.

Понять, как основатель заложил механизмы династической корпоративной структуры компании, которая не зависит от управленческих талантов владельцев. Его потомки получают большой стабильный доход, при этом они не могут единолично управлять компанией. В топ-менеджмент компании сотрудники попадают только по профессиональному признаку.

Прикоснуться к уникальной корпоративной культуре, которая позволяет компании привлекать лучшие кадры и сохранять минимальную текучку.

Любимые цитаты из книги:

«Не ошибается только тот, кто спит».

«Все договоры заключайте только письменно. Ни один адвокат не поможет вам, если ваша сделка была подкреплена одним только рукопожатием».

«Проблемы дают потрясающие шансы».

«Если вы не завоюете симпатии людей, вы не сможете ничего им продать».

«Да что такое эти “проценты”? Проценты — это нечто загадочное. Единственное, что интересует нас в ИКЕА, так это сколько денег останется в наших карманах после окончания сезона. Они начинают говорить о потоке наличности. Я не имею понятия, что такое поток наличности, но знаю, что лежит у меня в кармане. Если бы мы продавали кружки по десять, а не по пять крон, то, конечно, на каждой из них мы бы заработали больше (где-то полторы кроны). Но мы продали бы всего полмиллиона кружек, а не двенадцать миллионов».

«Давайте и дальше оставаться группой убежденных фанатиков, которые с несгибаемым упорством отказываются принимать на веру слово ”невозможно”».

С детства я лично пронес в себе девиз «Все возможно, даже слоны на роликах». Поэтому ценности Ингвара мне сильно откликаются, а его история вдохновляет на новые свершения.

Заморина Наталья, генеральный продюсер Sons & Partners

«Выбор», Эдит Ева Эгер



Невероятно сильная книга о разрушенной жизни шестнадцатилетней девочке попавшей в концентрационный лагерь Аушвиц и пересылаемой из одного «лагеря смерти» в другой. О жизни: в которой на глазах героини погибают родители, в которой она находится на грани смерти, со страхом потерять сестру, в которой героиня постоянно делает выбор рискнуть собой совершив сверхусилие или сдаться, скатившись в отчаяние, ненависть, страх.

«Каждое мгновение — это выбор. Неважно, сколь разрушительным, ничтожным, несвободным, болезненным или тягостным был наш опыт, мы сами всегда выбираем, как к нему относится». Книга о том, как выстоять преодолев ужас, как после пережитого травматического опыта, собрать себя и приумножить силы, создать семью и построить карьеру.

Это реальная история уроженки Чехословакии из еврейской венгерской семьи, прошедшей холокост, найденной солдатами полумертвой в горе трупов, освобожденной из лагеря, иммигрировавшей в США и получившей американское гражданство — доктора клинической психологии Эдит Эгер. Жизнеутверждающая, учащая не бояться делать выбор история длинною в жизнь.



«Агрессия, или так называемое зло» Конрад Лоренц



Лоренц исследует и описывает внутривидовое поведение некоторых животных, по большей части птиц и рыб, а также их взаимодействие между видами в различных условиях. На основании исследований производится сравнительный анализ инстинктов, движущих не только представителями животного мира, но и человеком.

Книга интересна перенесением сравнительных данных этологии на человека, например, выделяется мысль о том, что эволюция происходит за счет внутривидовой агрессии, что идет вразрез с современными социальными догмами принятия окружающего мира через позитивное попадание в поток. Современное общество боится агрессии словно страшной болезни, чтобы от нее избавиться человек придумывает разнообразные техники и механики, однако справиться с агрессией не так-то просто, она включается самопроизвольно в ответ на незначительные и невинные, казалось бы, события. Лоренц открывает нам некоторые тайны этого поведения, в основе которого лежат инстинкты выживания, унаследованные от наших предков.

Валерия Сливка, руководитель направления внешних коммуникаций, трейд-маркетинговое агентство «А ЛИДИ Продвижение»

«Одноминутный менеджер», Кен Бланшар и Спенсер Джонсон

Это классика менеджмента, на мой взгляд. Книга написана доступным языком и состоит из легко усваиваемых концепций. Это делает ее идеальной для тех, кто хочет быстро понять основные принципы эффективного менеджмента. Она не затянута и может быть прочитана всего за несколько часов.

Идеи и принципы, которые мне особенно нравятся:

Одноминутные цели: устанавливать ясные и короткие цели. Это помогает сотрудникам точно понимать, чего от них ожидают, и направляет их действия в нужное русло.

Одноминутная похвала: хвалить сотрудников за хорошо выполненную работу сразу же, как только вы это заметили. Признание и благодарность мотивируют и улучшают производительность.

Одноминутные выговоры: дисциплинарные меры проводятся быстро и эффективно. Четко и коротко объясните, что было сделано неправильно, и завершите обсуждение на позитивной ноте, выражая уверенность в том, что сотрудник исправит ошибку.

Книга будет полезна не только для тех, кто только начинает свою карьеру в управлении, но и для опытных руководителей, которые смогут освежить свои знания, испытать практичность методов и внедрить их в свою систему управления. Принципы одноминутного менеджмента помогут оптимизировать взаимодействие с командой, ставя ясные цели и предоставляя своевременную обратную связь.



«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсиа Маркес

Это шедевр магического реализма, который никого не оставляет равнодушным. Она погружает вас в мир семьи Буэндиа, где реальность переплетается с фантастикой, а история одного рода становится отражением истории целой страны. Я рекомендую эту книгу всем, кто хочет погрузиться в мир магии и реальности, ищет ответы на вечные вопросы и ценит настоящую литературу.

Это произведение, которое стоит прочитать хотя бы раз в жизни. Что делает эту книгу такой особенной? Во-первых, её язык. Маркес мастерски сочетает простые и сложные образы, создавая атмосферу, которая буквально окутывает читателя. Его описания природы, человеческих чувств и отношений настолько живы, что, кажется, будто ты сам находишься в этом вымышленном мире Макондо. Во-вторых, сюжет книги невероятно богат и многослоен.

История семьи Буэндиа разворачивается на протяжении нескольких поколений, и каждый персонаж имеет свою уникальную судьбу. От трагических любовных историй до мистических событий — всё это создаёт ощущение, что перед тобой не просто роман, а целая вселенная.

И наконец, книга затрагивает важные темы — любовь, одиночество, судьба и память. Эти вопросы вечны, и Маркес поднимает их так, что они становятся близкими каждому читателю. «Сто лет одиночества» — это не просто книга, это опыт, который остаётся с тобой надолго после того, как ты перевернёшь последнюю страницу.