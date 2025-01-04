Bookchain: «Искусство любить», «Преступление и наказание», «Заповедник» и другие

Как обновить подход к бизнесу и создать сильную команду, никогда не сдаваться и идти за своей мечтой? В новом выпуске Bookchain эксперты поделились произведениями, которые вдохновляют и будут полезны как для бизнеса, так и для саморазвития.

Евгения Лампадова, основательница коммуникационного агентства LAMPA

«Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», Ларри Кинг

Набор нестареющих, простых и понятных советов, как держаться и что говорить, а чего — нет, в самых разных ситуациях от признанного мастера общения. А еще в книге есть отдельная глава с разбором интересных собеседников и тех, c кем телеведущему, наоборот, пришлось непросто и почему так случилось. Будет полезно прочитать и тем, кто сам выступает ньюсмейкером, и тем, кто готовит таковых для телевизионных и радиоэфиров.

«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари

Юваль Ной Харари — израильский военный историк-медиевист, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме. В своей книге Харари описывает историю человечества от эволюции человеческих видов в каменном веке до XXI века. Ученый полагает, что homo sapiens стал доминировать, потому что это единственный вид, представители которого могли и могут по сей день эффективно сотрудничать друг с другом и коммуницировать. Полезное чтение для всех, кто интересуется природой и силой коммуникации в ретроспективе. Книга стала мировым бестселлером, а в числе поклонников труда значатся Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

Сергей Гревцев, руководитель службы продвижения МГТРК «Мир»

«Искусство любить», Эрих Фромм



Работа в сфере маркетинга/рекламы/ПР — это постоянная коммуникация с людьми, во всем многообразии ее проявлений, поэтому уже не первый год мы видим нарастающий тренд на эмпатию, гуманизм, экологичность, нетоксичность в коммуникации не только человек-человек, но и бренд-человек. И тренд на добрую коммуникацию будет расти. Очень много написано книг и пособий о том, как эффективно и продуктивно общаться и продавать, продвигать, достигать поставленных целей. Но, как мне кажется, многим не хватает понимания более глубокого позитивного уровня общения между людьми, основанного на общих принципах любви, добра, взаимного блага и гуманизма в самом правильном значении этого слова. Об этом очень хорошо написано в книге «Искусство любить» авторства известного немецкого социолога, философа, социального психолога и психоаналитика — Эриха Фромма — одного из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.



«1984», Джордж Оруэлл



Роман Джорджа Оруэлла «1984» многие воспринимают исключительно, как одну из эталонных работ в жанре политической антиутопии о подавлении и программировании индивида в тоталитарном обществе, но я бы хотел обратить внимание на всю красоту и глубокое понимание автором процессов социальной инженерии в целом.

В книге прекрасно описаны методы воздействия и трансформации коммуникации через работу с ЦА аудитории под конкретные цели и задачи выдуманного государства, а в нашей жизни это может быть бренд, социальный институт или даже конкретная персона — это наглядно описано в части про инсинуации с историческим контекстом, искажением вербальной коммуникации и конкретными языковыми формами. Книга интересна всем, кто хочет шире взглянуть на работу с коммуникациями и насладиться прекрасным, художественным стилем произведения.

Светлана Образцова, исполнительный директор бренда buyson

«Выбор. О свободе и внутренней силе человека», Ева Эдит Эгер

В одной из книг по лидерству, которую я читала, была отсылка к героине из «Выбора». Оказалось, что это подлинная история женщины, прошедшей через ад. И я решила обязательно ее прочитать. Могу сразу сказать, что к этой книге надо быть готовым: она написана увлекательно, но о чудовищном! Мы все знаем, какие зверства творились во времена фашизма, но увидеть все это глазами ребенка — девочки-подростка — совсем другое. Она пробыла в концлагере несколько лет, при этом боролась до конца, еще и заботилась о своей сестре. В итоге — они смогли выжить и начать жить дальше.

Ей пришлось много лет бороться с последствиями, но она справилась даже с этим. Уже в зрелом возрасте получила высшее образование психолога и помогала людям! Более того она нашла в себе силы вернуться в тот самый лагерь и простить своих мучителей. Это книга доказывает, что сила есть внутри каждого из нас! Главное — никогда не сдаваться и всегда идти за своей мечтой!

«С пингвином в рюкзаке: путешествие по Южной Америке с другом, который научил меня жить», Том Митчелл

Эту книгу увидела в рекомендациях в группе по путешествиям. Честно говоря, мне очень понравилось название. Чаще я читаю книги про бизнес, а купить эту точно было эмоциональным решением, о котором я не пожалела ни на одну минуту. С первой строчки я не могла от нее оторваться! В этой книге есть все: авантюризм, свобода, необыкновенная дружба и поддержка, немного истории Аргентины, юмор и мечта. Все в этой книге дышит жизнью.

Это история 70-х годов прошлого века молодого англичанина, который хотел увидеть Южную Америку и поехал туда работать в качестве учителя английского. Однажды он нашел умирающего пингвина (и это уже про загрязнение окружающей среды), с этого момента начинается их большое путешествие и долгая дружба. Поверьте, из этой книги вы узнаете о пингвинах такое, о чем бы никогда не подумали. Только представьте себе пингвина, живущего на территории школы! Очень интересно читать о подростках (учениках) — как они общались с пингвином (и некоторые даже говорили с ним как с психологом — ведь он умел слушать).

Эта книга безусловно интересна будучи как взрослым, так и подросткам! Очень рекомендую всем познакомиться с Томом Митчеллом и пингвином Хуан Сальвадор!

Алёна Хабаза, Account Director MediaDesk

«Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры», Эрик Берн

Эта книга помогает разобраться в психологии межличностных отношений. И тут не просто о психологии, а о том, как мы, порой неосознанно, участвуем в «играх», которые могут быть как созидательными, так и разрушительными. Подробное изучение сценариев этих «игр», то есть взаимодействия между людьми, дает возможность лучше понять себя и окружающих.

После прочтения приходит осознание, что общение всегда строится по некой программе. Но можно избавиться от влияния сценариев и найти путь к построению более здоровых отношений — и в работе, и в жизни. Однозначно, рекомендую к прочтению всем!

«Преступление и наказание», Ф.М. Достоевский

Прекрасный роман самого продаваемого русского классика или почему он должен быть на вашей полке. Современная литература по личностному росту сейчас очень популярна, но на самом деле ответы на многие вопросы — уже давно в этой книге. Тема морали, справедливости, анализ собственных поступков и ценностей — все это дает огромный стимул к духовному росту личности.

Недавно я перечитала этот роман, и, в сравнении с первым знакомством с ним в подростковом возрасте, сегодня сюжет воспринимается совсем иначе. Депрессивная безнадежность и чувство жалости сменились на более глубокие философские смыслы.

Андрей Макеев, E-Commerce директор SOCIALIST

Когда меня спрашивают о книгах, которые оставили во мне значимый след, я каждый раз прохожу через пять стадий принятия. Сначала я отрицаю, что могу выбрать какие-то наиболее важные книги. Всё, что мне понравилось, стало для меня чем-то особенным. Затем я злюсь на себя за то, что, в отличие от любых бизнес-решений, не могу просто взять и определить «лучшие» книги. Потом я начинаю торговаться с собой: мол, назову книгу, которая понравилась многим, и все увидят в ней смысл. Затем я на пару минут впадаю в депрессию, мучаясь с выбором, и наконец принимаю его и делаю! Итак, вот мой топ на данный момент: книги, которые оставили во мне глубокий след.

«Макдональдс. Как создавалась империя», Рэй Крок

Знаете ли вы, кто такой Рэй Крок? Если нет, загляните в Википедию — будет интересно. Коротко говоря, именно благодаря этому человеку Макдональдс стал таким, каким мы его знаем. Эта книга попала ко мне в 2013 году, когда я только начинал руководить командой. Из нее я вынес важные уроки: если очень стараться, быть на шаг впереди и никогда, никогда не отчаиваться, можно достичь всего. Ещё она научила меня тому, что можно смотреть на вещи под другим углом. Если проект или задача тебе интересны, это уже половина успеха.



«Воскресение», Лев Толстой

Честно признаюсь, «Воскресение» Толстого я прочитал только в начале этого года. Возможно, кто-то помнит этот роман со школы, но тогда он прошел мимо меня, а может быть, его просто не было в программе. Для меня он стал настоящим потрясением: меня буквально захватило и подбросило! Теперь это мой эталон: гениальное произведение, идеальное по красоте. События, описанные Толстым, настолько актуальны для современности, что это безумно захватывает. Желание главного героя стать лучше вызывает абсолютное понимание и сочувствие. Рекомендую эту книгу всем, кто ищет свой путь, и всем, кто хочет насладиться идеальной литературой, созданной великим гением. Гарантирую, вы точно не пожалеете.

Иванова Анастасия, PR i-Media

«От хорошего к великому», Джим Коллинз

«От хорошего к великому» Джима Коллинза — это книга показывает, что просто хорошо работать недостаточно. Коллинз исследует множество компаний, чтобы понять, как они становятся успешными. Нет воды. Только конкретика и объяснения важных концепций от автора.

Главной идеей книги является концепция «лидерства пятого уровня» — сочетание смирения и профессиональной воли, что оказывается одним из решающих факторов успеха. Коллинз акцентирует внимание на важности правильных людей в команде и необходимости следовать выбранной стратегии без отклонений. Эта книга как кофе для бизнеса и мотивация для тех, кто устал топтаться на месте. Книга мотивирует обновить подход к бизнесу и показывает, как создать сильную команду.

«Почему мы любим», Хелен Фишер

«Почему мы любим» Хелен Фишер — книга с научной точки зрения объясняет, почему нас так тянет к определенным людям и какие реакции происходят в нашем мозге, когда мы влюблены.

Книга сочетает в себе научные факты и реальные истории. Фишер подробно исследует, как работают химические вещества и как они влияют на наши эмоции и поведение. Ее теория о трех системах мозга, связанных с любовью — влечение, романтическая любовь и привязанность — разрывает привычные стереотипы и заставляет задуматься. Будет интересно тем, кто хочет разобраться в сложных механизмах любви и отношений. Она не просто информативна, но и помогает по-новому взглянуть на свои чувства, раскрывая их истинную природу.

Иван Лебедев, креатор, Hate Agency

«Как работают над сценарием в Южной Калифорнии», Дэвид Говард, Эдвард Мабли

Даже если вам не интересно, как работают над сценарием в Южной Калифорнии, эта книга может стать полезной.

Её оригинальное название — The Tools of Screenwriting — подчеркивает ее суть: в книге собраны именно инструменты, которые помогают работать с человеческим вниманием и интересом. Она про драматургические приемы, которые можно смело забирать с экранов кинотеатров и адаптировать в рекламных OLV-роликах, тиктоках, ютуб-шоу (да что там — даже вк-шоу!), подкастах и собственных сторис. Я люблю эту книгу за то, что она вобрала в себя квинтэссенцию знаний о драматургии и выдала фундаментальную, но простую выжимку в виде набора инструментов.

«Сочинения» в 2 томах, Владимир Маяковский

Ого, один из главных маркетологов советского времени еще и поэмы писал! Обожаю творчество Маяковского со школьных времен. Мне очень нравится его слог, работа со словом, образы, его громогласность, дерзость, рифмы и панчи. Если бы Маяковский жил сегодня, то Версус Баттл бы не загнулся. Читаешь его стихи и понимаешь: бро с сильной аурой.

Хорошая реклама имеет много общего с поэзией. Метафоры, эпитеты, сравнения, гиперболы, аллегории — все эти средства художественной выразительности активно используются в рекламе. И в этом плане у Маяковского точно есть чем вдохновиться. Думаю, на старшего копирайтера его бы взяли даже без тестового. Пейте какао Ван-Гутена!

«Думай медленно… Решай быстро», Даниэль Канеман

Я узнала об этой книге от старшего товарища, который за чашкой кофе по моей просьбе встал в позицию коуча и правильными вопросами выуживал из меня главные стопоры развития моего бизнеса. Книга про механику мышления — нерациональные поступки, ведущие к неверным решениям. Ее важно читать с карандашом и останавливаться, возвращаться, обдумывать. Это в целом тот вид книг, в котором упражнение не всегда даже предлагается, но тебе важно его сделать, чтобы сдвинуться на другой уровень.



«Заповедник», Сергей Довлатов

Большое кощунство определять всего одну важную художественную книгу, но пусть это будет «Заповедник» Сергея Довлатова. Я иногда перечитываю Довлатова просто ради наслаждения языком, каждый раз в голос смеюсь и, пожалуй, больше всего его цитирую. Только он, кажется, мог так филигранно описать экзистенциальный кризис одного человека — а то и всей страны — через серию жизненных скетчей на фоне псковских далей.