Bookchain: «Музыка в структуре медиатекста», «Инноваторы» и еще 12 книг для саморазвития

В мире, где профессиональные навыки и знания постоянно эволюционируют, книги являются незаменимыми помощниками для специалистов различных областей. Эксперты маркетинга делятся своими впечатлениями о произведениях, которые не только вдохновляют, но и предлагают практические решения для повседневных задач — от организации мероприятий до коучинга и дизайна. Узнайте, какие книги стали настольными для этих профессионалов и как они помогают достигать успеха.

Юлия Андерсон, начальник отдела продаж и маркетинга «К онгресс-центра ЦМТ»

«Event-маркетинг. Всё об организации и продвижении событий», Д. Румянцев, Н. Франкель

Может стать настольной книгой специалиста в event-сфере. В ней собраны конкретные решения для самых частых проблем организатора мероприятий. Автор разбирает каждый этап — от идеи до постпродакшна.

Подробно и очень системно об event-лайфхаках, структурно по каждому пункту, с примерами из личной практики и советами, как делать не стоит. Эта книга помогает задуматься не только об организации ивентов любого формата, но и широко охватывает темы взаимовыгодного сотрудничества, личной ответственности и мотивации в профессиональной среде.

«Источник», Айн Рэнд

Роман о силе индивидуальности, творчестве и борьбе с общественными стандартами. Главный герой, архитектор Говард Рорк, отстаивает свои идеи вопреки давлению общества. Книга вдохновляет на независимость мышления и уверенность в своих принципах — полезно для любого, кто создает и организует масштабные проекты.

Ирина Колмакова, руководитель клиентского сервиса 19agency84

«Новый код коучинга», Ицхак Пинтосевич

Тема коучинга меня очень привлекает. Сейчас я учусь на психолога-консультанта, и мой следующий профессиональный шаг — коучинг. Произведение, которое я хочу посоветовать, совсем небольшое, но максимально полезное — такое встречается редко. Книга содержит пошаговые инструкции, рабочие листы и упражнения, позволяющие сразу применять знания на практике.

«Новый код коучинга» — это практическая методика, которая учит задавать правильные вопросы, эффективно слушать, выявлять ограничивающие убеждения, мотивировать себя и других к действию. Эти навыки напрямую влияют на мою работу — в разговоре с подчиненными и клиентами у меня получается быстрее находить точки соприкосновения, а значит — быстрее достигать совместных целей. В жизни методы коучинга помогают мне структурировать мысли и добиваться желаемых результатов.

«Хижина», Уильям П. Янг

Невыносимая потеря. Разрушенная жизнь. Глубокая рана, которая кажется незаживающей. Главный герой «Хижины» находит в своем горе лишь отчаяние. Затем происходит нечто невероятное…

Эта книга — трогательная история о вере, надежде и исцелении. История, которая тронула струны моей души и заставила задуматься о главном. «Хижина» для меня стала в каком-то смысле терапевтической, она помогла мне иначе взглянуть на веру, справедливость и силу любви. Я поняла, что у всего вокруг есть свой замысел, и ответы на самые сложные вопросы часто скрыты внутри нас самих. Эта мысль помогает мне легче адаптироваться к кризисным ситуациям — я начинаю лучше понимать для чего мне «эти испытания».

Данил Попов, партнер креативного агентства Multiways

«Дизайн привычных вещей», Дональд Норман

Книга Дональда Нормана — это классика, которая должна быть в арсенале каждого, кто работает с дизайном или маркетингом. Автор показывает, что истинная ценность дизайна заключается не только в эстетике, но и в удобстве использования. Примеры из жизни — от сложных дверных замков до запутанных интерфейсов бытовой техники — иллюстрируют главную мысль: если для использования предмета нужна инструкция, значит, дизайн провален.

Для профессионалов, работающих с продуктами или услугами, книга становится настоящим руководством по созданию пользовательского опыта. Принципы, изложенные Норманом, помогают понять поведение аудитории и проектировать решения, которые действительно работают. Это ценно как для дизайнеров, так и для специалистов по рекламе, которые хотят создавать привлекательные и удобные продукты.

Эта книга помогает всегда помнить, что успешный дизайн — это не только красота, но и интуитивная простота, которая делает взаимодействие с продуктом естественным и приятным. «Дизайн привычных вещей» — книга, которая учит видеть мир глазами пользователя.

«Задача трех тел», Лю Цысинь

Роман «Задача трех тел» Лю Цысиня — это гораздо больше, чем просто научная фантастика. Это произведение об искусстве задавать сложные вопросы и искать ответы в неочевидных местах.

Книга рассказывает не только о контакте с внеземной цивилизацией, но и о том, как человечество реагирует на глобальные вызовы, когда перед нами открывается новая грань реальности. Автор виртуозно переплетает научные теории, философию и личные драмы персонажей. Например, необычная концепция «трисолярианского» мира, где каждая новая эра начинается с хаоса, может напомнить многим о нашей собственной борьбе за стабильность и порядок.

«Задача трех тел» будет особенно интересна тем, кто занимается проектами в области технологий, науки или маркетинга. Здесь много идей, которые резонируют с миром креативных индустрий: как искать баланс между инновацией и этикой, как работать с ограничениями и использовать хаос как двигатель перемен. Это книга, которая понравится любителям нестандартного подхода к привычным вопросам. Она вдохновляет мыслить шире и видеть в науке не просто инструмент, а источник творчества.

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру»:

«Большой обман больших языковых моделей», Гэри Ф. Маркус

Книга «Большой обман больших языковых моделей» Гэри Ф. Маркуса, которую я прочитал на январских праздниках. Для тех, кто хочет разобраться, почему ChatGPT в ответах на вопросы часто галлюцинирует и когда это исправится. Спойлер — с текущим уровнем развития и текущим подходом — никогда.

Почему рекомендую прочесть? Во-первых, это простой и понятный манифест тому, что оверхайп языковых моделей в сфере ИИ стал еще одним витком диктата корпораций и не исчерпывается LLM. Во-вторых, автор — один из ключевых теоретиков и независимых ведущих исследователей в сфере искусственного интеллекта, не ангажированный ни одной американской корпорацией, которые занимаются не только развитием больших языковых моделей, но и серьезным лоббированием их интеграции во все сферы жизни. Маркус качественным языком и на хороших примерах показывает, чем это чревато, с негативной точки зрения. Но самое главное — у него есть понятный позитивный сценарий, то есть он, критикуя, предлагает, а сегодня это вдвойне важно.

«Старикам тут не место», Кормак Маккарти

Из художественной литературы рекомендую прочесть замечательную книгу «Старикам тут не место» на языке оригинала. Это классика американской литературы, по которой снят оскароносный фильм братьев Коэн. Если вам нравится одноименный фильм, а если вы человек с хорошим вкусом, он вам не может не нравиться, то книга расширит вселенную, и вы получите огромное удовольствие не только от содержания, но и от своеобразного стиля написания. Автор романа, американский классик Кормак Маккарти, например, зачастую пишет без знаков препинания, и это очень необычно читается.

Алиса Петрова, креативный директор MOSKVA PRODUCTION

«Дизайн всего», Скотт Беркун

Смотрю на свою книжную полку как на возможность находить вдохновение за пределами индустрии. Люблю читать про искусство, архитектуру, дизайн. Одна их тех книг, которая простыми инсайтами изменила восприятие того, что делаю, — это «Дизайн всего» Скотта Беркуна.

Мысль № 1. Хороший дизайн незаметен. Когда нам комфортно чем-то пользоваться, то мы редко анализируем почему. Автор сделал это за нас.

Мысль № 2. Стиль — это послание. Выбранный визуал может сказать больше, чем тысячи слов внутри.

Мысль № 3. Альтернатива хорошему дизайну — это плохой дизайн, а не его отсутствие.

Эти принципы можно легко переложить на создание презентаций, видеороликов, верстку рекламных баннеров, выстраивание систем… да всего! Дизайн есть везде. Нужно только чаще обращать на него внимание.

«Зачем мы спим», Мэттью Уолкер

В нашей индустрии есть распространенная боль — выгорание. Сначала, в погоне за творчеством и новыми высотами, мы забываем отдыхать, а потом отчаянно боремся со своей слабостью и неспособностью принимать простейшие решения.

Одна из книг, которая помогла мне больше задумываться о качестве отдыха и сна, — «Зачем мы спим» Мэттью Уолкера. В ней понятно изложены процессы работы мозга, их взаимосвязь с разными стадиями сна и то, как наша эффективность и креативность зависят от количества часов, проведенных в постели. Рекомендую всем, кто хочет наладить образ жизни и начать уважать качественный отдых еще больше.

Роман Лакомов, директор по развитию бизнеса BBDO Branding (входит в BBDO )

«Одним словом», Сергей Малайкин

Пару месяцев назад шестилетняя дочь спросила меня перед сном: «Папа, а чем ты занимался сегодня на работе?» Тогда наша команда как раз начала работу над новым проектом по неймингу, и с ответом я справился моментально: «Я и мои коллеги придумывали название для нового напитка!» «Ого! 一 сказала она. 一 А как вы это делаете?» Я подошел к книжной полке и взял в руки книгу Сергея. По признанию дочери, тот вечер совместного чтения стал для нее одним из самых увлекательных и запоминающихся.

С «Одним словом» я познакомился за несколько лет до этой истории и с тех пор советую ее всем, с кем у меня случается разговор о названиях и именах. Для меня эта книга 一 «взрыв-схема» такой обширной и многогранной темы, как нейминг. Автору удалось проделать огромную работу по обобщению опыта создания названий, и это получилось сделать глубоко и по-настоящему живым языком. Очень рекомендую всем, кто просто увлекается темой или начинает свой профессиональный путь в ней.

«Инноваторы», Уолтер Айзексон

Должен признаться, что полку с книгами, на обложке которых красовались Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Леонардо Да Винчи, я всегда обходил стороной. Но в какой-то момент мне не удалось избежать встречи с «Инноваторами» (да, они располагались на том же стеллаже) и, снова признание, я очень рад, что это произошло со мной, ведь наши отношения переросли в бурный роман.

На поверхности 一 подробная хроника создания цифровой архитектуры сегодняшнего дня (буквально от Адама, точнее, от Ады 一 графини Лавлейс). Чуть глубже 一 портреты гениев, хакеров и гиков, невероятно увлеченных и стремившихся изменить привычный мир. Ядро истории 一 рассказ о высокоэффективной командой работе и коллективах, состоявших из классных специалистов в самых разных областях. И, разумеется, о том, что у людей, работающих сообща, преград на пути к цели не существует.

Денис Шарко, генеральный директор SYNC LAB

«Музыка в структуре медиатекста», Т.Ф. Шак

Книга «Музыка в структуре медиатекста» — довольно любопытное пособие для профессионалов, работающих с кино и мультимедиа. Нашел я его случайно, узнав о питерском издательстве. Автор детально раскрывает функции музыки в драматургии фильмов, методы анализа и подходы к работе с музыкальными темами и лейтмотивами.

Особенно ценен междисциплинарный подход: книга будет полезна композиторам, режиссерам, медиапедагогам и музыкальным редакторам. Четкая структура, примеры и практическая направленность делают её удобным инструментом в работе с музыкальной составляющей медийных проектов.

«Чайковский, Юргенсон. Переписка. Том 2. 1886−93», П.И. Чайковский, П.И. Юргенсон

Книга представляет уникальное собрание писем между великим композитором Петром Ильичом Чайковским и его издателем Петром Ивановичем Юргенсоном. Эти письма раскрывают творческие процессы, сложности публикации музыкальных произведений и повседневные реалии конца 19 века.

Издание включает большой объем писем, большинство из которых публикуется впервые, что делает его незаменимым для музыковедов, историков и ценителей классической музыки. Эта переписка открывает новые грани личности Чайковского и глубже знакомит с эпохой, в которой он жил и работал.