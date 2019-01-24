Bookchain: 10 книг для тех, кто хочет драйвить по жизни, а не дрейфовать

Январь — триал-версия наступающего года, установочный период. В это время хорошо построить план на последующие 11 месяцев, запланировать, что необходимо прочитать на пути к новому себе.

Как и всё в начале года, этот выпуск получился мотивирующим во всех смыслах — словом, он для тех, кто хочет драйвить по жизни, а не дрейфовать.

И как сказал один из участников рубрики: «Есть еще на этом свете книги, которые могут конкурировать с сериалами». Приятного чтения!

Алексей Пашков, CEO i.com

«Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует», Ицхак Адизес.

Ицхак Азидес — эксперт в области эффективного управления бизнесом и один из самых здравых консультантов нашего времени. Пока другие рассказывают, как стать идеальным руководителем, он объясняет, что это «столь же нереально, как повстречать единорога».

Дело в том, что от менеджера требуется быть эффективным в четырех отчасти взаимоисключающих компетенциях: продукт, администрирование, предпринимательство, интеграция. По словам автора в одном человеке чаще умещается одна функция, реже — две. Хорошая новость в том, что нужно пытаться создать управленческую команду, где каждый участник обладает подходящей для его роли компетенцией. У команды обязательно будут разногласия. Задача эффективного менеджмента — сделать эти конфликты конструктивными. Гармоничный результат даст понимание основных принципов управлениям конфликтом, про которые и рассказывает Адизес.

Книга будет особенно полезна владельцам компаний и ТОП-менеджерам, потому что в ней описываются ежедневные проблемы руководителей. Забавно будет узнать себя в описываемых примерах карикатурного менеджмента.

Цитата:

«Оба качества, творческое начало и готовность рисковать, необходимы для предпринимательства. Если менеджер готов идти на риск, но лишен творческого начала, он будет чувствовать себя куда уютнее в казино Лас-Вегаса, чем в деловом мире. Если он креативен, но не умеет рисковать, ему лучше стать рядовым сотрудником, консультантом или профессором в сфере бизнеса — тем, кто может выработать план действий, но не способен его реализовать».

«Тысячеликий герой», Джозеф Кэмпбелл.

Опираясь на труды Зигмунда Фрейда и теорию архетипов Карла Юнга, Джозеф Кэмпбелл разбирает схожие черты сказочной и мифологически-религиозной литературы. Он описывает удивительные и захватывающие истории и объясняет скрытые в них смыслы с точки зрения психологии.

Книга вдохновляет и будоражит, заставляет задуматься над моралью сказок, мифов, легенд и религиозных текстов, многие из которых известны нам с самого детства.

Цитата:

«Каждый несет в себе все, и потому все можно искать и найти в самом себе. Различия пола, возраста и сферы деятельности не существенны для человеческого характера; это лишь костюмы, которые мы надеваем на время своего выступления на сцене мира. Внутренний образ человека нельзя путать с его одеяниями».

Марина Добрянская, операционный директор ADA-Symposium

«Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры», Эрик Берн.

Я дипломированный психолог, и если вы попросите меня порекомендовать только одну книгу для повышения профессионального уровня менеджера — я, пожалуй, посоветую эту. Книга написана в 1964, но она актуальна всегда, это материал вне времени.

Мы все играем то одни, то другие роли и участвуем по жизни в разных ролевых играх — обычно не осознавая этого. Роли, сюжет и финал большинства человеческих игр известны, и автор описывает их. Если понять, какая игра началась в коммуникации с клиентом, партнером, начальником, коллегой — это очень облегчает работу. Книга помогает понять истинные цели людей, настроить отношения, избежать конфликтов. Правда, читать ее непросто — много отсылок к основам психологической науки.

Если решите прочесть, советую подчеркивать (как в старые добрые времена) карандашом те фразы, которые «цепляют». Это своеобразный конспект, и спустя время после прочтения вы сможете пробегать книгу по диагонали, экономя время и силы.

«Столпы земли», Кен Фоллетт.

Есть еще книги, которые могут конкурировать с сериалами! Этот роман захватывает настолько, что оторваться от чтения невозможно, избегайте начинать его во время сложных проектов.

Хотя события разворачиваются в средневековой Англии, персонажи и ситуации ощущаются довольно современными, и история страны — это только фон, который придает повествованию яркий колорит. Судьбы и события здесь переплетаются немыслимым и неожиданным образом, но логично выстраиваются в финале, завершая все сюжетные линии — это подкупило меня, люблю стройный ход мысли автора.

Я не могла остановиться, пока не перелистнула последнюю страницу. Прекрасное чтение для отпуска, выходных или каникул.

Николай Киселев, заместитель генерального директора IMHO

«Тайм-драйв. Как успевать жить и работать», Глеб Архангельский.

Есть у меня как минимум один недостаток, известный близким знакомым. Если мне задать один вопрос, то отвечу я сразу на десяток, создам историю из связанных между собой фактов, событий и отсылок к источникам. Я это к тому, что одну книгу для работы посоветовать, просто, не в состоянии.

Начните новый год с хорошей книги. Если вы озадачились вопросом, что бы такого почитать, то обратитесь к старому доброму Глебу Архангельскому с его «Тайм-драйвом». Примите этот мой совет не для повышения собственной эффективности, а для проверки окружающих вас смыслов.

И вот только если в результате этой проверки внутренний компас укажет на работу, то смело закупайтесь, не прогадаете: Даниэль Канеман, Нассим Талеб, Дэйв Логан.

«Большая книга про вас и вашего ребенка», Людмила Петрановская.

Для души вспоминаются книги детства. Бессонные ночи в обнимку с Рафаэлем Сабатини навсегда со мной. Но посоветую я не эту пиратскую серию о силе духа, благородстве, смелости, отваге и свободе. Посоветую я книгу Людмилы Владимировны Петрановской «Большая книга про вас и вашего ребенка». Просто книга о том, что мы растем, достигаем, на наш взгляд, каких-то высот, но нам всегда были и будут нужны «обнимашки», осознаем мы это или нет. Обнимайте своих детей, обнимайте своих родителей, друзей, коллег и партнеров. Пусть в этом мире станет немного теплее. Хорошего вам начала Нового Года!

Ирина Шильникова, менеджер по развитию бизнеса Depot WPF

«Драйв. Что на самом деле нас мотивирует», Дэниел Пинк.

Что касается специализированной литературы — на мой взгляд, человеку, какой бы профессией он не был занят, полезно было бы прочитать книгу «Драйв. Что на самом деле нас мотивирует». А если ты работаешь с креативной командой, то она должна стать «настольной». Книга про то, что человек должен выбирать сам себе задачу: так он выполнит ее лучше, чем если его назначат ответственным не по собственному желанию. Я применяла эту технику, она действительно работает!

«Любовь к жизни», сборник, Джек Лондон.

Я недавно поняла, что хочу освежить воспоминания о книгах, которые читала в детстве, потому решила снова взять в руки произведения Жюль Верна и Джека Лондона. Сказать, что я погрузилась в мир фантазий — ничего не сказать! Я и отдохнула, и смогла помечтать, а где-то получилось даже перенести философию из книг в реальную жизнь.

У меня очень хорошее воображение, поэтому, читая рассказ Лондона «Костер», я «на своей коже» ощутила весь ужас неравного противостояния человека с природой, в котором природа не прощает человеческой глупости.

Екатерина Зубкова, СЕО digital-агентства RACURS

«Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста», Ирина Хакамада.

Передо мной как перед генеральным директором ведущего digital-агентства всегда стоит задача сохранить баланс между карьерой, высокими результатами в работе, личной жизнью и самореализацией. И именно поэтому «Дао жизни» привлекла мое внимание и заслужила место в списке настольных книг. Подкупает то, что это третья книга в цикле публикаций сильной, успешной и независимой женщины, список заслуг которой увеличивается с каждым годом. Рекомендую!

«Три товарища», Эрих Мария Ремарк.

Пронзительный, сильный, многогранный и очень искренний роман. О судьбах людей всегда читать интересно и полезно. Несмотря на то, что сюжет романа затрагивает послевоенное время, многое актуально и сейчас. Особенно тема любви, которая проходит красной нитью через всё произведение.

Как каждый справляется с вызовами времени, как преодолевает трудности, как борется с личными страхами и как учится ценить то малое, что у него есть. Эти темы — то, что всегда будет трогать и занимать мысли людей разных возрастов и разных поколений.