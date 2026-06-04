Большинство потребителей сомневаются, что ИИ действует в их интересах во время шопинга

Несмотря на рост использования искусственного интеллекта в онлайн-шопинге, потребители по-прежнему с осторожностью относятся к идее доверить ИИ самостоятельные покупки. Об этом говорится в исследовании Horizon Media, которое фиксирует устойчивый разрыв между использованием технологий и уровнем доверия к ним.

По данным опроса, около 68% потребителей считают, что ИИ-агенты для покупок могут действовать не в интересах пользователя. При этом лишь треть респондентов готовы позволить алгоритмам не только подбирать товары, но и завершать покупку без их участия, что говорит о сохраняющемся контроле со стороны покупателей.

Исследование также указывает на так называемый «налог на доверие» — эффект, при котором негативный опыт автоматизированной покупки приводит к снижению лояльности к бренду. По оценке аналитиков, подобные сценарии могут затрагивать более четверти клиентов, создавая долгосрочные риски для компаний.

При этом ИИ уже стал привычным инструментом в процессе выбора товаров. Более 80% опрошенных используют его для поиска и сравнения продукции, около двух третей — для анализа цен и изучения характеристик. Однако, несмотря на высокий уровень вовлеченности, только 27% считают, что ИИ действительно работает в их интересах.

Эксперты отмечают, что развитие «агентной коммерции» меняет логику взаимодействия брендов с потребителями: компании все чаще конкурируют не только за внимание человека, но и за попадание в алгоритмические рекомендации. На этом фоне брендам приходится адаптировать контент и продуктовые стратегии под требования ИИ-систем, чтобы оставаться в поле выбора автоматизированных помощников.

Согласно исследованию SEO-агентства Smarty Marketing, Google остается главной точкой входа для поиска товаров в США — его выбирают почти 57% потребителей. ChatGPT, несмотря на стремительный рост популярности, используют для старта покупок только 7,26% респондентов.