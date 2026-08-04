Ozon начал перевозить дорогостоящие товары со складов в ПВЗ

Ozon начал перемещать часть дорогостоящих товаров со своих складов в пункты выдачи заказов. Речь идет преимущественно об электронике и брендовой продукции. Продавцам уже направлены уведомления о переводе товаров, при этом все расходы на логистику маркетплейс взял на себя. Об этом сообщает «Коммерсант».

Участники рынка связывают соответствующее решение компании с необходимостью снизить риски хранения на фоне участившихся атак беспилотников на логистические объекты. Дополнительным фактором могли стать новые соглашения Ozon со страховыми компаниями: распределение товаров между тысячами ПВЗ способно уменьшить потенциальные убытки и сохранить более выгодные условия страхования.

Сеть Ozon насчитывает более 85 тыс. ПВЗ по всей России, позволяет равномерно распределить товарные запасы без существенной нагрузки на отдельные точки. По мнению представителей отрасли, такая схема поможет маркетплейсу снизить риски потери товаров и обеспечить более устойчивую работу логистической инфраструктуры в условиях сохраняющихся угроз.

Вместе с тем специалисты отмечают, что использование пунктов выдачи в качестве временных складов имеет ограничения. Площадь большинства ПВЗ невелика, поэтому они не рассчитаны на длительное хранение больших объемов дорогостоящих товаров. По оценкам аналитиков, дополнительные логистические расходы могут привести к росту цен на электронику и премиальные товары на 3−7% в ближайшие месяцы.