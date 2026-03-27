Более десятка брендов уйдут с российского рынка

В 2026 году российский рынок могут покинуть около 13 брендов. Некоторые уже находятся в процессе полного закрытия, другие сокращают сеть, сообщает ТАСС со ссылкой на данные консалтинговой компании CMWP.

Среди компаний, находящихся в стадии ухода, — фэшн-бренды Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также немецкий Bugatti. В сегменте детских товаров сокращают присутствие Orby и Pelican, при этом последний практически полностью перешел в онлайн-формат. Некоторые игроки уже объявляли о возможном уходе ранее — в их числе Modis, Zenden и Kovik. Российские M’Studio и Face code закрыли свои магазины в 2026 году.

Ряд брендов не закрывается полностью, но оптимизирует розничную сеть, сокращая число торговых точек. Так, уменьшение присутствия наблюдается у Desport, Motherbear, «Домотехники» и Cats & Dogs. Gloria Jeans также сокращает количество магазинов. Отдельные марки, включая Cosareve и Pink Punk, приостановили работу и пока не определились с дальнейшими планами.

При этом с начала 2026 года на рынок не вышло ни одного нового бренда, что стало антирекордом последних лет. Эксперты связывают такую динамику с тяжелым прошлым годом для ретейла.