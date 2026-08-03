Потери селлеров Wildberries от атак БПЛА приблизились к 280 млрд рублей

В июле крупнейший российский маркетплейс Wildberries лишился не менее 17% своих складских мощностей из-за атак беспилотников. По оценкам экспертов, совокупный ущерб продавцов уже приблизился к 280 млрд рублей, а число пострадавших может исчисляться сотнями тысяч. Об этом сообщает Forbes.

По оценке ведущего аналитика Data Insight Сергея Семко, на 2 августа повреждено от 893 тыс. до 1,154 млн кв. м складских площадей (около 17,2−22,2% всей логистической инфраструктуры) из 5,2 млн кв. м логистической инфраструктуры RWB. При этом часть объектов уже возобновила работу, включая склады в Котовске, Коледине, Екатеринбурге и Сарапуле.

Затраты на восстановление логистической инфраструктуры могут составить от 62,5 млрд до 80,8 млрд рублей. Такая оценка основана на средней стоимости восстановления складских объектов в размере около 70 тыс. рублей за квадратный метр без учета НДС.

Глава RWB Татьяна Ким ранее заявила, что складские объекты компании застрахованы, однако стандартные страховые программы для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски и ущерб от атак БПЛА.

Wildberries начала выплаты пострадавшим продавцам с 22 июля. По данным компании, компенсации уже получили десятки тысяч предпринимателей с небольшим оборотом, а общий объем перечисленных средств превысил 40 млн рублей. Размер выплат рассчитывается с помощью внутреннего «симулятора продаж», принцип работы которого компания подробно не раскрывает.

Опрошенные изданием продавцы заявляют, что не понимают методику начисления компенсаций. Некоторые получили лишь незначительную часть понесенного ущерба, тогда как часть предпринимателей пока вовсе не дождалась выплат. Представители малого бизнеса также сообщают о задержках обещанных бонусов на продвижение товаров.

Наиболее серьезные потери понесли крупные участники рынка. По данным источников Forbes, ущерб Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Ìdol) превысил 1 млрд рублей. Несколько сотен миллионов рублей потеряла сеть «Спортмастер», значительные убытки также понесли Baon и поставщик товаров для офиса «Самсон».

О собственных потерях публично сообщила и Finn Flare. По словам главы компании Ксении Рясовой, стоимость уничтоженного товара достигла около 100 млн рублей. Она также заявила, что компания пока не получила предложений о компенсации, а выплаты за уже реализованный товар были приостановлены до середины августа.

Эксперты отмечают, что именно крупные продавцы формируют основу бизнеса маркетплейса. По оценке «Т-Бизнеса», всего 1% селлеров с оборотом свыше 100 тыс. рублей в месяц обеспечивает около 73% российского рынка электронной торговли. Однако планы по компенсациям для среднего и крупного бизнеса Wildberries пока не раскрывает.

На фоне произошедшего другие маркетплейсы пересматривают подходы к страхованию рисков. Так, Ozon еще весной запустил страхование товаров от чрезвычайных ситуаций, включая атаки БПЛА, однако после июльских событий стоимость этой услуги была увеличена более чем втрое. Тем временем Татьяна Ким призвала пострадавших предпринимателей не рассчитывать на обещания юридических компаний о взыскании ущерба, подчеркнув, что реальная поддержка возможна только со стороны самой площадки и государства.

На прошлой неделе сообщалось, что RWB приостановила инвестиционную программу на неопределенный срок и поставила на паузу переговоры о новых сделках по слияниям и поглощениям.