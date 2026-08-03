В московских торговых центрах закрытия магазинов превысили открытия

В качественных торговых центрах Москвы с начала июля 2025 года по конец июня 2026 года закрылись 2,3 тыс. объектов всех видов, включая островные точки. По данным компании «Магазин магазинов», новые открытия компенсировали лишь 80% этого объема по количеству магазинов и 75% по занимаемым площадям. В Российском совете торговых центров также отмечают, что сейчас закрытий заметно больше, чем запусков новых точек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют ситуацию продолжающейся оптимизацией розничных сетей. По оценке сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Павла Люлина, на фешен-сегмент приходится 50−60% всех закрытий, на магазины бытовой техники и электроники — 8,6%, на товары для дома — 5,7%.

Дополнительную сложность создает формат освобождающихся помещений. Если небольшие магазины площадью до 200 кв. м удается быстро заменить новыми арендаторами, то найти замену крупным двухэтажным универмагам значительно сложнее.

По словам директора департамента торговой недвижимости Accent Светланы Кузьминой, в первом полугодии 2026 года тренд на оптимизацию розничных сетей усилился, а новые открытия стали более точечными. В CMWP подсчитали, что доля вакантных площадей в московских торговых центрах за первые шесть месяцев года выросла с 9,7% до 11,6% и к концу 2026 года может достичь 12,3%.

Ранее в Infoline подсчитали, что в январе-марте 2026 года 200 крупнейших FMCG-сетей России ввели 282,5 тыс. кв. м новых торговых площадей. Показатель снизился на 36,4% год к году и оказался самым низким для первого квартала с 2011 года.