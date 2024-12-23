Больше, чем подарок: как впечатления укрепляют корпоративный дух

Сотрудники приходят в компанию ради денег и опыта — это факт. Но когда материальные нужды уже закрыты, на первый план выходят эмоции и опыт. Особенно это заметно в корпоративной культуре. Вместо физического подарка, можно подарить сотруднику впечатления и новые знания. Это может быть путешествие, участие в мастер-классе или посещение интересного мероприятия. Почему впечатления и новый опыт — важное дополнение к традиционным корпоративным программам поддержки сотрудников Sostav рассказал CEO компании Giftery Дмитрий Цивилев.

Психология потребителя: почему эмоции важнее вещей?

Когда у людей уже есть все необходимое, то товары теряют свою уникальность и начинают приедаться. Вместо вещей мы хотим нового опыта, эмоций и смыслов. Сегодня ценности сместились в сторону осознанности и стремления к ярким впечатлениям. Мировая экономика впечатлений оценивается в 1,8 триллиона долларов, 74% потребителей отдают предпочтение впечатлениям, а не вещам. Эту тенденцию подтверждает и исследования Eventbrite и Harris. По данным аналитиков компании, 78% миллениалов предпочитают тратить деньги на на эмоции, а не на материальные предметы.

Роль впечатлений растет на фоне нескольких ключевых экономических предпосылок.

Технологический прогресс сделал большинство вещей доступными. Сегодня люди могут купить почти все, что захотят.

Из-за огромного количества товаров и услуг материальные блага перестали приносить такое же удовлетворение, как раньше.

В условиях стремительного ритма жизни самым ценным ресурсом стало время.

Впечатления становятся частью личности человека, помогают развивать социальные связи. Путешествия, концерты, мастер-классы и другие эмоциональные подарки вызывают большее удовлетворение, чем даже дорогие материальные вещи.

Россияне также поддерживают этот тренд. Опрос компании GFK показал, что для 33% россиян новый опыт важнее, чем обладание вещами. Это почти в пять раз больше, чем тех, кто предпочитает материальные подарки. Тренд на впечатления все сильнее, и он охватывает все возрастные группы.

Россиян больше тратят на досуг: путешествия, кино, концерты или ужины в ресторанах. Интересное времяпрепровождение становится важнее, чем покупка дорогих товаров.

Эмоции — новая валюта в корпоративном мире

Тренд на эмоции прослеживается в самых разных сферах — от потребления до корпоративной культуры. Компании понимают, что как для клиентов, так и для сотрудников важны не только качество товаров, но и то, какие впечатления они испытывают в процессе взаимодействия с компанией.

Недавний опрос Superjob показал, что россияне ценят атмосферу в коллективе, возможность творить, постоянное обучение новому. В свою очередь, именно тревожность и эмоциональная неудовлетворенность становятся поводом для увольнения.

В корпоративном мире все больше осознают, что эмоции и впечатления важнее материального. Уже сегодня 30% компаний дарят своим сотрудникам материальные подарки. По данным того же Superjob, компании стремятся проводить общие выезды на природу, некоторые организации проведут спортивные соревнования, например лазертаг или футбольный матч. Все это — способ сплотить команду, «выдернуть» из рабочих будней и подарить новые впечатления. Для HR это отличный способ создать сильную связь с сотрудниками и повысить их лояльность.

Как это работает на практике

Ценность эмоций уже осознают и многие крупные компании, которые предлагают своим сотрудникам не только стандартные бонусы, но и уникальные возможности для получения ярких впечатлений. Например, Airbnb предлагает 500 долларов в квартал (2 000 долларов в год) на проживание в апартаментах Airbnb по всему миру. Сотрудники могут посетить 191 страну и получить незабываемый опыт путешествий. Apple и Adobe оплачивают сотрудникам консультации с психологом и занятия йогой.

Российские компании также начинают делать акцент на впечатлениях.

«Сбер»

К 180-летию «Сбер» провел масштабный проект «Салют! Мы ищем таланты!». В рамках проекта команда решила выявить и поддержать таланты внутри «Сбера», чтобы яркие и инициативные сотрудники стали амбассадорами бренда «Сбера» как работодателя, укрепить связи и отношения между работниками разных компаний экосистемы. Одним из главных результатов проекта стало формирование эмоциональных связей между сотрудниками — получено множество позитивных отзывов в онлайне и через коридорные опросы.

«Т-Банк»

Еще до переименования «Тинькофф» организовал «ИТ-пикник» — фестиваль для сотрудников и их семей с лекториями, научпоп-программой, мастер-классами и стендами партнёров. Лектории включали выступления представителей более 30 ИТ-компаний, которые делились лайфхаками по продуктам и решали рабочие кейсы гостей. Совместно с N+1 прошли лекции на научные темы, а на воркшопах можно было изучить программирование, искусственный интеллект и 3D-моделирование.

На стендах партнёров, среди которых были «Сбер», Positive Technologies и другие, гости знакомились с новыми разработками и участвовали в интерактивах. Музыкальную программу украсили выступления Антохи MC, Zoloto, Сироткина, Therr Maitz и хэдлайнера — группы «Звери». Этот фестиваль стал большим вкладом компании в создание сильной корпоративной культуры и формирование эмоциональной привязанности сотрудников.

«ЛитРес»

В компании уверены, что важным мотиватором для сотрудников являются не только финансовые условия, но и возможность самореализации и получение позитивного опыта внутри компании.

Дмитрий Крысько, директор департамента по управлению персоналом группы компаний «ЛитРес»: У нас есть традиция, связанная с ежегодными сплавами по рекам России. С каждым годом количество участников растет. Например, в 2024 году участие в многодневном сплаве на лодках приняло 60 сотрудников. Костер, командная гребля, экскурсии, гитара и неформальное общение — способствуют созданию атмосферы единства и дают коллегам эмоциональный заряд, который в целом укрепляет внутренние связи среди сотрудников. Еще одна из интересных традиций — яхтинг. Традиция появилась несколько лет назад и переросла в полноценные гонки с участием внутренних команд.

Flowwow

Компания делает акцент на физическом и ментальном здоровье сотрудников. Это и компенсация затрат на спорт и чекапы здоровья за счет компании, и предоставление возможности консультаций с психологом.

Анастасия Виватенко, руководитель направления HR-бренда и внутренних коммуникаций маркетплейса цветов и подарков Flowwow: Если говорить про поддержку ментального здоровья, у нас есть две опции: 20 консультаций в год с внешним психологом или работа с карьерным психологом, который находится в штате и погружен в процессы компании. При работе с ним можно получить не только поддержку, но и рекомендации: например, как инициировать какой-то проект или реализовать свой потенциал без перехода на другую должность.

Flowwow — компания, которая сосредоточена на удаленной работе. Поэтому команда периодически собирается на оффлайн-ивенты, которые позволяют снизить усталость от постоянной коммуникации в онлайне, а также дают возможность познакомиться с коллегами.

«Такие мероприятия позволяют понять, что тебя слышат, о тебе заботятся. Для наших ивентов мы готовим тематический мерч, который будет напоминать о них участникам. Самым крупным мероприятием за последнее время был день рождения Flowwow. Мы собрали 300 человек в Подмосковье, где проводились мастер-классы, воркшопы и различные лекции от внутренних экспертов компании — для нас это важный маркер корпоративной культуры», — подчеркнула Анастасия Виватенко.

Акцент — на воплощении мечты

В арсенале корпоративных «плюшек» есть сертификаты на SPA и кулинарные мастер-классы, путешествия и экскурсии, курсы иностранного языка и программирования, тренинги по копирайтингу и менеджменту и даже киберспорт.

Анастасия Оленева, HR-бизнес-партнер компании Electronic Mushroom: Киберспорт — это современный и актуальный вид спорта, который интересует большинство сотрудников. На протяжении жизни нашей компании выросло поколение тех, кто начал играть с детства — и для них игры являются важной частью жизни. Киберспортивные турниры требуют от команд координации действий, стратегического мышления и работы в команде, а также помогают наблюдательному работодателю анализировать командные роли, и использовать сильные и слабые стороны сотрудников уже в рабочем процессе. Победы и успехи на турнирах стимулируют гордость за свою компанию и укрепляют корпоративную культуру. Ведь всегда приятно зайти в опенспейс и увидеть кубок, который выиграла твоя команда.

Бывают и нестандартные подходы. Так, компания Digital Boost внедрила в корпоративную культуру «практику исполнения мечт», когда вся команда воплощает желание конкретного сотрудника. По словам CEO Digital Boost Айгуль Дуйсембаевой, такой тематический корпоративный тимбилдинг проходит раз в месяц.

Айгуль Дуйсембаева, CEO Digital Boost: Команда оставляет свои пожелания, затем мы совместным голосованием выбираем, какую мечту разделяют коллеги и приступаем к реализации. Так мы уже: вставали на коньки, смотрели кино под открытым небом, играли в гольф, катались на теплоходе и многое другое.

Ориентация на впечатления задает новый стандарт в корпоративной культуре. Она помогает привлекать и удерживать лучшие кадры, создавать прочную эмоциональную связь.

Роль технологий в создании впечатлений

Цифровые подарки все чаще становятся важной частью корпоративной культуры — особенно для команд, работающих на удаленке. Современные технологии помогают компаниям усилить эмоциональные впечатления сотрудников. Например:

Доступ к цифровой экосистеме компании и продуктам партнеров.

Подписки на стриминговые сервисы для фильмов, музыки и подкастов.

Электронные библиотеки и доступ к обучающим платформам.

Курсы для профессионального и личного развития (языки, программирование, творческие мастер-классы).

Виртуальные тимбилдинги и онлайн-мероприятия.

Будущее корпоративной культуры — это эмоции

Таким образом, сегодня можно уверенно говорить о том, что корпоративная культура тесно связана с впечатлениями и поддержкой личного благополучия сотрудников.

HR-специалисты понимают, что положительные эмоции и впечатления играют ключевую роль в укреплении корпоративной культуры и мотивации. Переход к нематериальным способам мотивации сотрудников — это вклад в будущее корпоративной культуры. В условиях, когда конкуренция за таланты только возрастает, способность компании дать приятный эмоциональный опыт своим сотрудникам становится важным конкурентным преимуществом.