Инженер Figma Серри Парк подала иск против компании и ее сооснователя и гендиректора Дилана Филда. Она обвиняет работодателя в сексуальных домогательствах, дискриминации и преследовании после жалоб на поведение коллег. Об этом сообщает TechCrunch.

По словам Парк, менеджеры и HR неоднократно предлагали ей напрямую обсуждать претензии с коллегами, которых она обвиняла в домогательствах, вместо проведения полноценного расследования. Сотрудница также утверждает, что столкнулась с ответными мерами: ее работу оценивали хуже, сократили премию, а карьерный рост оказался под угрозой.

В иске она связывает происходящее с корпоративной культурой «прямой обратной связи», которую, по ее мнению, поддерживал Филд. Она требует компенсации ущерба, а также изменения внутренних процедур: компания должна обеспечить конфиденциальное расследование жалоб и не заставлять сотрудников лично встречаться с предполагаемыми обидчиками.

Представитель Figma отверг обвинения, назвав их необоснованными. В компании заявили, что не допускают дискриминации и домогательств и намерены представить свою позицию в суде.

Ранее сотрудница Ford обвинила компанию в увольнениях под видом оценки эффективности. Сейчас бывшая сотрудница оспаривает свое увольнение в суде.