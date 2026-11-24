Даже успешный HR-проект может остаться без награды, если команда не сумела убедительно его презентовать. Какие ошибки чаще всего допускают участники при подготовке конкурсных заявок и на что стоит обратить особое внимание? Об этом Sostav рассказали представители отраслевых премий.

HR-проекты постепенно выходят за пределы специализированных премий и номинаций на крупные рекламные и маркетинговые фестивали. Но конкуренция с кейсами ведущих брендов и агентств требует не только сильных идей, но и умения убедительно представить их жюри.

Дмитрий Рафальский, генеральный продюсер фестиваля «Сообщники»: Рекламная индустрия давно поняла: создать сильный проект и собрать сильный фестивальный кейс — две разные компетенции. Рекламные агентства годами оттачивали искусство подготовки фестивальных кейсов, а HR-маркетинг пока только осваивает этот навык.



Я регулярно вхожу в жюри рекламных премий и вижу, что HR-проекты нередко теряют баллы на элементарных ошибках. И дело не в отсутствии сильных работ, а в недостатке опыта их фестивальной презентации.



Это уже не проблема отдельных участников, а вопрос зрелости всей индустрии. Сильных HR-проектов достаточно. Теперь нужно научиться превращать их в сильные фестивальные кейсы.

Показательно, что эксперты разных премий замечают в заявках одни и те же ошибки, которые допускают даже опытные команды. Мы выделили 5 самых распространенных.

Ошибка № 1. Отправлять одну заявку на все премии

У каждой премии свои критерии оценки. Поэтому универсальная заявка редко позволяет раскрыть все преимущества проекта.

Валерия Мегрибанова, руководитель фестивально-конкурсного направления ЦРБК, генеральный продюсер фестиваля «Красное яблоко» (Red Apple) и премии «НПБК. Эффективность»: Одна из частых ошибок — неверный выбор категории. Иногда действительно сильный проект оказывается в номинации, где его главные преимущества просто не соответствуют тому, что оценивает жюри.

Анна Лютер, руководитель премии HR-эффективности E+ People, «Е+ Центр эффективности»: Наше важнейшее требование — представлять данные за установленный конкурсный период. Если результаты указаны некорректно, заявка может быть дисквалифицирована. Кроме того, опытное жюри всегда замечает, когда участники не адаптировали заявку под критерии конкретного конкурса. Даже если вы подаете один проект в несколько номинаций, важно учитывать, что в каждой из них оцениваются разные аспекты работы.

Ошибка № 2. Перечислять действия вместо объяснения решений

В заявках участники нередко уделяют много внимания масштабу кампании и сложности реализации. При этом за описанием проделанной работы порой теряется главное — логика самого проекта и живые детали.

Алина Дорохина, генеральный директор Silver Mercury: Участники часто рассказывают, сколько всего сделали, и упускают главное — зачем. Важно показать, какую проблему решали, почему выбрали именно такой подход и что в итоге изменилось.

Лариса Рудакова, председатель оргкомитета «ИнтерКомм», управляющий партнер «МедиаЛайн», президент НАЭКК: Подкупают живые детали, которые доказывают, что идея работает. Однажды компания подала проект о свопе одежды в офисе. Сотрудники приносили вещи и рассказывали их истории. Одна девушка в своем платье сдавала экзамен по корейскому языку, а потом устроилась в корейскую компанию. Одна такая история говорит о проекте больше, чем страница общих слов.

Ошибка № 3. Показывать результаты без точки отсчета

Впечатляющие цифры не всегда свидетельствуют об эффективности. Количество участников, просмотров или публикаций необходимо соотносить с масштабом задачи, исходными показателями и целями проекта.

Алина Дорохина, генеральный директор Silver Mercury: «В проекте участвовали 5 000 человек» — это много или мало? Какую долю аудитории удалось охватить? Что участие дало людям и компании? Жюри нужны: точка отсчета и понятная связь между задачей, действиями и результатом.

Анна Лютер, руководитель премии HR-эффективности E+ People, «Е+ Центр эффективности»: В E+ результаты — блок с наибольшим весом: на них приходится 30% оценки. Важно корректно представить показатели и показать влияние проекта — маркетинговое, медийное, HR или непосредственно бизнес-результат. Для долгосрочных проектов полезно объяснить перспективы дальнейшего развития, особенно если за первый этап еще не удалось достичь всех целей.

Ошибка № 4. Преувеличивать достижения и скрывать неудачи

В попытке представить проект в выгодном свете, команды нередко умалчивают о неудачах. Однако эксперты ценят не только результат, но и способность анализировать собственные решения.

Алина Дорохина, генеральный директор Silver Mercury: Меня очень располагает честность. Если участники показывают ограничения, признают, что какая-то гипотеза не сработала, и объясняют, какие выводы сделали, как превратили неудачу в новый результат, для меня это признак зрелости. Такому кейсу больше доверяешь.

Использовать громкие слова без доказательств — тоже неудачная стратегия. Например, называть решение уникальным или инновационным, не объясняя, чем оно отличается от существующих практик.

Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru: Участники иногда заявляют об уникальности и инновационности проекта, не подкрепляя эти утверждения анализом конкурентов или сравнением с другими практиками. Также важно описывать не только успешные решения, но и их поиск: эксперименты, ошибки и гипотезы, которые не подтвердились. Полезно показывать результаты с разных сторон — через оценку бизнеса и ключевых заказчиков, обратную связь сотрудников или кандидатов, на которых был направлен проект.

Ошибка № 5. Надеяться, что жюри и так знает о проекте

Даже известный на рынке проект жюри оценивает по конкурсной заявке, а не по публикациям в СМИ или репутации команды. На оценку влияет как содержание, так и качество подачи материала.

Лариса Рудакова, председатель оргкомитета «ИнтерКомм», управляющий партнер «МедиаЛайн», президент НАЭКК: Я помню блестящий проект одного крупного банка. Я знала, насколько он хорош, но заявку явно писали в спешке, в расчете на то, что громкое имя и сильный проект говорят сами за себя. Оценку я снизила.

Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru: Не стоит откладывать подготовку заявки на последние дни перед дедлайном. Важно внимательно вычитать текст, исправить ошибки, в том числе в материалах, подготовленных с помощью нейросетей. Мы работаем в сфере коммуникаций, и сегодня даже высококлассный инженер должен быть немного маркетологом. А в HR без качественной упаковки точно не выиграть — ни на рынке, ни на конкурсе.

Итак, эксперты советуют начинать подготовку с изучения критериев премии, не перегружать заявку подробностями, подкреплять результаты конкретными показателями и не бояться рассказывать о неудачных гипотезах. И главное — не рассчитывать, что жюри самостоятельно разберется в ценности проекта. Даже сильный кейс нужно убедительно представить.