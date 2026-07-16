Более половины россиян читают новости для отдыха

Более половины россиян (56%) читают новости не только для того, чтобы быть в курсе событий, но и для отдыха и переключения внимания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы «Дзен».

Самым популярным способом расслабиться остается просмотр фильмов и сериалов — его выбрали 31% участников опроса. Еще 24% предпочитают музыку и подкасты, 23% — новости, статьи и авторские публикации, а 22% — без цели просматривают ленты новостных платформ и социальных сетей.

Среди тем, которые помогают отвлечься, лидируют новости о кино, музыке и сериалах (25%), технологиях и гаджетах (24%), а также материалы о путешествиях, животных и вирусных событиях в соцсетях (21%).

Большинство респондентов считают, что расслабляющий контент должен быть легким для восприятия, смешным и визуально привлекательным. Примерно четверть респондентов поделились, что им помогают расслабиться материалы, в которые не нужно вникать.

Ранее сообщалось, что 50% опрошенных россиян читают и смотрят новости о жизни своего региона от блогеров как минимум несколько раз в неделю.