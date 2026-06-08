Половина россиян несколько раз в неделю читают новости о жизни своего региона

50% опрошенных россиян читают и смотрят новости о жизни своего региона от блогеров как минимум несколько раз в неделю. Больше всего таких респондентов среди жителей Красноярского края (32%), Волгоградской (30%) и Тюменской (30%) областей. Таковы данные исследования, проведенного «Дзеном» и Институтом развития интернета (ИРИ). Отчет есть в распоряжении Sostav.

24% респондентов проверяют обновления местных авторов несколько раз в неделю, 20% — несколько раз в месяц, 16% — несколько раз в день, 9% — каждый день. 17% не потребляют такие новости.

Самые востребованные форматы контента в интернете: короткие новостные публикации (40%), короткие вертикальные видео (24%), длинные ролики (20%). Далее в списке — ролики-«истории» (18%), длинные статьи (15%), прямые эфиры (15%) и подкасты (14%). 8,5% опрошенных не просматривают новости блогеров или другие форматы контента в интернете.

21% россиян обращают внимание на новости, связанные с социальными проблемами, 19% — на новости политики и международных отношений, 19% — на новости киноиндустрии. Среди других популярных тем — экономика (13%), криминальные сводки (12%), любимые хобби (10%), туризм и отдых (8%).

Россияне с интересом наблюдают за жизнью других регионов страны. 62% хотя бы изредка следят за инфоповодами от авторов разных субъектов РФ. Из них 26% читают такие новости пару раз в неделю, 15% — несколько раз в день, 10% — раз в день, 11% — пару раз в месяц или реже.

18% россиян следят за региональным контентом, чтобы глубже узнать историю, культуру и быт местных жителей. 14% интересуются локальными фестивалями, концертами и ярмарками. 27% говорят, что такие новости заставляют задуматься о жизни в регионе и взвесить все плюсы и минусы переезда.

23% опрошенных при просмотре новостных публикаций от авторов из других субъектов РФ испытывают «ощущение близости людей в разных регионах». 11% чувствуют гордость за страну в целом. 23% недостаточно контента о жизни субъектов РФ.

Какие факторы влияют на интерес к новостному блогу: близкая пользователю тематика (23%), профессионализм создателя контента (22%), честность и искренность (21%), приятные эмоции, которые вызывает контент (17%).

15% россиян привлекают авторы, создающие полезный контент, 12% — блогеры, похожие на них по взглядам, интересам и образу жизни. 10% ценят необычную подачу или харизму автора контента. 8% интересно следить за публикациями блогеров, максимально непохожих на них.

Новости от авторов из региона проживания выполняют важную социальную функцию — формируют эмоциональную связь жителей. 20% интервьюируемых после прочтения таких новостей испытывают надежду на изменения к лучшему, 16% — приятное удивление от того, как много интересного происходит в родном крае. У 14% такие инфоповоды вызывают гордость за регион, у 13% — чувство сплоченности с земляками. Чаще всего позитивные эмоции после прочтения новостей региона возникают у жителей Башкирии (97%), Воронежской (82%) и Тюменской (72%) областей.

В опросе участвовали 1284 респондента из разных регионов России.