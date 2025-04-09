Более четверти площадей в новых московских ТЦ остаются вакантными

27% площадей в новых торговых центрах Москвы по итогам первого квартала оказались вакантными. Это втрое больше среднего показателя по рынку, сообщает «Коммерсант».

Для сравнения, в среднем по рынку показатель за аналогичный период составил 8%.

Эксперты связывают высокую вакантность в новых торговых объектах большими объемами ввода такой недвижимости за последние три года. Так, только в 2025 году к вводу заявлено около 200 тыс. м2 торговых площадей, что вдвое больше, чем годом ранее.

Большинство новых торгцентров представлены крупноформатными объектами, что также сказывается на росте вакантности. Кроме того, операторам ТЦ трудно находить арендаторов из-за высокой стоимости отделки и зачастую невыгодного расположения объекта.

Ретейлеры, в свою очередь, не спешат открывать новые магазины из-за дороговизны заемных средств.

Ухудшает ситуацию с заполняемостью новых объектов и сокращение числа брендов, выходящих на российский рынок. В январе—марте 2025 года в Россию вышло только девять новых брендов. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.