В Россию вышло в два раза меньше новых брендов

В январе—марте 2025 года в Россию вышло только девять новых брендов. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные CMWP.

Более половины из них являются марками российских операторов. Так, появились локальные бренды одежды Sashaverse и Vog, а также продавец детских товаров Junion. Среди иностранных марок — немецкий обувной ретейлер Kennel & Schmenger, итальянский производитель бытовой техники De’Longhi, китайская мебельная компания Jinkailai и казахстанский fashion-бренд Gaissina.

Участники рынка уверяют, что замедленная динамика выхода на рынок продиктована низким уровнем свободных площадей в торговых центрах. По данным NF Group, в Москве вакансия в торговых комплексах составляет 6,8%, однако большинство из свободных торговых пространств являются малоформатными и предназначены скорее для представителей продуктового ретейла, общепита и фитнес-центров.

Кроме того, тренд можно объяснить эффектом высокой базы. Ранее на рынке появилось рекордное число новых марок.

По данным Nikoliers, в первом квартале 2025 года на российский рынок вышли восемь новых брендов, из которых пять — отечественные, а три — иностранные. По данным аналитиков Nikoliers, в текущем году заявлен приход 20 зарубежных брендов, что на 29% меньше результата за 2024 год.