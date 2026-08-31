Бизнес развивает Max как запасной канал на случай ограничений Telegram

37% специалистов российских компаний сообщили, что их работодатели активно развивают Max как самостоятельный канал, следует из данных агентства контент-маркетинга «Комреда». При этом для 72% компаний развитие платформы прежде всего связано со стремлением иметь альтернативу Telegram на случай ограничений. Результаты опроса есть в распоряжении Sostav.

Корпоративное присутствие в Max уже формируется у заметной части бизнеса, отмечают авторы исследования. Из 1 223 респондентов, осведомленных о действиях своих компаний на платформе, 23% сообщили, что их работодатели тестируют отдельные механики и форматы. При этом 59% компаний не выделяют на Max отдельный бюджет либо направляют туда менее 10% расходов на Telegram.

Наиболее распространенный формат присутствия — публичный канал: его используют 53% компаний. Почти столько же дублируют в Max публикации из Telegram и других каналов. Внутренние чаты создают 46% компаний, клиентские и партнерские — 38%. Еще 16% организаций завели канал или чаты, но практически их не развивают, а около 10% планируют запуск или тестирование платформы в ближайшие три-шесть месяцев.

Зоя Австрийская, руководитель отдела по связям с общественностью сети «Перекресток»:



В профессиональной среде к этому относятся утилитарно. На встрече жюри одной премии все сошлись на мысли, что надо делать каналы в Max прямо сейчас. Пока есть временной люфт и люди сидят на обеих площадках — необходимо пытаться их перетащить, чтобы у бренда был запасной плацдарм. Если начинать это делать после очередного изменения ландшафта каналов, будет грустно, потому что придется стартовать с нуля.

Отдельную контентную стратегию для Max бизнес пока создает редко. Около трети компаний адаптируют для платформы публикации с других площадок, 27% используют кросспостинг практически без изменений. Основным ресурсом остается рабочее время действующей команды — его используют 63% респондентов. Бюджет на Max выделяют 26%, отдельную команду или сотрудников — только 7%. При этом ни одна из опрошенных компаний не привлекала для работы с платформой агентство или подрядчика.

Платное продвижение в Max тестировали или используют 27% компаний: 5% делают это регулярно, еще 22% запускали отдельные тесты. В ближайшие три-шесть месяцев продвижение планируют протестировать 16% респондентов, еще 24% рассматривают такую возможность без конкретных сроков. В целом перспективу использования Max как рекламного канала в течение ближайшего года допускают 51% опрошенных.

Марина Жидкова, руководитель B2C-каналов Ozon: По нашему опыту, аудитория Max в процентном соотношении покупает лучше, чем в других соцсетях. Хотя у нас нет прямой задачи продавать через соцсети — скорее это способ доказать эффективность канала и правильно расставить приоритеты. Сейчас мы видим рост продаж с Max и рост лояльности. Комментариев там пока нет, но даже без них все работает нормально. Единственное — пока не до конца понятны охваты и показы, но, думаю, это наладится.

Антон Томиленко, руководитель отдела аналитики и стратегии агентства «Комреда»: Важно разделять личное отношение к Max и его потенциальную пользу для бизнеса. Платформа пока уступает Telegram по набору функций, но постепенно развивается и уже формирует собственную аудиторию. На старте присутствие бренда в Max может вызывать у части пользователей вопросы, однако это не повод отказываться от тестирования нового канала. Рациональный подход — создать аккаунт, проверить разные форматы контента, оценить охваты, вовлеченность и бизнес-результаты, а затем определить, какое место Max должен занимать в стратегии компании.

При этом отношение бизнеса к платформе остается неоднозначным. Прогрессирующим корпоративным каналом Max считают 33% респондентов, тогда как 40% опрошенных с этим не согласны. Главным условием для включения площадки в корпоративную контентную стратегию 42% назвали переход аудитории из Telegram, еще 37% — появление успешных рыночных кейсов. Большая часть опрошенных не верят, что их канал в Max станет основным в ближайший год.

В количественном опросе «Комреда» приняли участие 1 223 специалиста из компаний разных отраслей, работающие в маркетинге, SMM, PR, контенте, диджитале, клиентском сервисе и управлении бизнесом. Дополнительно команда агентства провела 87 глубинных интервью в рамках качественного исследования.