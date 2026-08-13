Посещаемость финансовых маркетплейсов выросла на треть

В начале августа финансовые маркетплейсы зафиксировали заметный рост активности пользователей на фоне проблем с доступом к сайтам российских банков. Например, в «Сравни» посещаемость раздела с кредитами увеличилась на 32,5% за неделю, а число заявок на кредиты выросло втрое. «Выберу.ру» за тот же период зафиксировал рост поискового спроса на кредитные продукты на 16%, а объем заявок — на 8%, пишут «Ведомости».

Всплеск совпал с отзывом зарубежным удостоверяющим центром GlobalSign SSL-сертификатов российских банков. Из-за этого в браузерах Chrome, Safari, Edge и Opera перестали открываться сайты ряда крупных кредитных организаций. По оценке представителя «Выберу.ру», часть пользователей могла переключиться на финансовые агрегаторы, поскольку их сайты продолжили работать.

В целом рост интереса к финмаркетплейсам не ограничивается августовским всплеском. За январь-июнь доля одобрений онлайн-заявок на кредиты наличными в «Сравни» увеличилась до 17% против 11% годом ранее, а средняя сумма одобренного кредита выросла на 44%, превысив 1 млн руб. «Банки.ру» за первое полугодие также зафиксировал рост числа заявок на кредиты наличными на 54%, а количество одобрений — на 135%. Средняя запрашиваемая сумма при этом увеличилась на 24%.

Участники рынка связывают популярность агрегаторов не только с техническими проблемами банковских сайтов, но и с изменением поведения заемщиков. Маркетплейс позволяет одновременно сравнить условия нескольких организаций и отправить одну заявку в несколько банков.

Ранее сообщалось, что Ассоциация финансовых маркетплейсов пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на «Яндекс». По мнению заявителей, IT-компания не обеспечивает равные условия для операторов финансовых платформ.