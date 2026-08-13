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18+
13.08.2026 в 10:50

Meta* деактивировала 756 тыс. аккаунтов подростков в Австралии

Компания усиливает контроль на фоне действия австралийского запрета

Meta (*призана экстремистской и запрещена) деактивировала около 756 тыс. аккаунтов в Facebook и Instagram (**обе соцсети запрещены в России, принадлежат Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) в Австралии, которые, предположительно, принадлежали пользователям младше 16 лет, сообщает Reuters.

Компания заявила, что за период с декабря по июнь, непосредственно перед введением запрета на использование социальных сетей в Австралии, она деактивировала более 462 тыс. подозрительных аккаунтов в Instagram** и 294 тыс. подозрительных аккаунтов в Facebook**. Meta* также отметила, что работа по выявлению несовершеннолетних пользователей продолжается и количество деактиваций может увеличиться. Другие платформы не опубликовали данные о соблюдении правил.

Меры связаны с австралийским законом, который запрещает детям младше 16 лет пользоваться крупнейшими социальными платформами. Закон был принят на фоне обеспокоенности властей влиянием соцсетей на физическое и психологическое состояние подростков. Meta* выступала против ограничений до их вступления в силу, однако теперь заявляет о работе над соблюдением новых требований.

Запрет пока не привел к полному исчезновению подростков из соцсетей. Значительная часть пользователей младше 16 лет продолжала пользоваться социальными платформами в первые месяцы после введения ограничений.

Юлия Топольская
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