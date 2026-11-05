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05.11.2026 в 10:10

Бизнес призвал Минтранс пересмотреть поправки к ПДД для курьеров

Требование получать права категории «М» может привести к оттоку доставщиков и росту стоимости доставки

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Ассоциация микромобильности (входят также «Яндекс Go», «МТС юрент» и Whoosh) попросила скорректировать законопроект Минтранса об изменении правил дорожного движения (ПДД) в части регулирования транспорта, на котором работают курьеры. В организации предлагают освободить доставщиков от обязанности получать водительские права категории «М», а обучение правилам движения возложить на операторов кикшеринга. Об этом «Ведомостям» сообщила председатель ассоциации Ксения Эрдман.

Минтранс опубликовал законопроект 3 ноября 2026 года. Документ предусматривает приравнивание к мопедам средств индивидуальной мобильности (СИМ) с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт, способных развивать скорость свыше 25 км/ч. Для управления таким транспортом потребуется водительское удостоверение категории «М».

По оценке президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александра Митюкова, сейчас такие права есть только у 15−20% доставщиков.

По мнению Эрдман, новые требования могут привести к уходу части курьеров с рынка, увеличению сроков доставки и стоимости услуг. Одним из факторов риска она назвала высокую долю трудовых мигрантов среди доставщиков. Получение российских водительских удостоверений для них может быть затруднено, в частности из-за языковых барьеров и сложностей с оформлением документов, отмечают представители автошкол.

Участники рынка в целом поддерживают повышение безопасности поездок, но указывают на необходимость доработки отдельных положений проекта. В «МТС юрент» считают, что разграничение СИМ и мопедов создаст основу для развития отрасли. В «Яндекс Лавке» отметили, что некоторые положения документа требуют уточнения, а в «Самокате» подчеркнули важность развития городской инфраструктуры.

Еще одно предложение Минтранса касается СИМ массой более 35 кг: им могут запретить передвигаться по тротуарам. По словам Митюкова, это затронет значительную часть курьеров, которым придется выезжать на проезжую часть. В «Купере» считают, что такая мера может повысить риски для доставщиков и автомобилистов. Для безопасного движения курьеров необходимо развивать велодорожки и выделенные полосы.

Минтранс бизнес ПДД
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