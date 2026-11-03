Минтранс запретит курьерам ездить по тротуарам

Минтранс завершил подготовку проекта масштабных изменений в правила дорожного движения (ПДД). Документ в ближайшее время опубликуют для общественного обсуждения. Среди основных нововведений — запрет курьерам выезжать на тротуары, ограничение на совместные поездки на электросамокатах и новые требования к владельцам мощных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Электросамокаты и электровелосипеды с двигателями мощностью от 250 Вт до 4 кВт получат статус мопедов. Для управления ими потребуется водительское удостоверение категории М. При этом обычные электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 100 до 250 Вт, развивающие скорость не более 25 км/ч, останутся в категории СИМ. Право передвигаться по тротуарам для обычных пользователей таких устройств сохранится при соблюдении установленных условий.

Отдельные ограничения коснутся курьеров и несовершеннолетних. Водителям СИМ младше 16 лет запретят ездить по территориям общего пользования. Курьеры-доставщики и пользователи тяжелых СИМ массой более 35 кг не смогут выезжать на тротуары даже при отсутствии велодорожек. Кроме того, предложено запретить ездить вдвоем на электросамокатах.

Для упорядочивания парковки СИМ планируется выделять специальные места, обозначенные знаками и разметкой. В частности, синяя разметка будет указывать на платные парковки. Правила также обяжут пользователей оставлять устройства на подножке или фиксировать их в вертикальном положении. Полномочия по организации таких стоянок получат региональные и муниципальные власти.

Как отмечает издание, согласно поправкам, пользователи СИМ будут подчиняться тем же правилам, что и обычные автомобилисты, в части проверки технического состояния СИМ перед поездкой, остановки по требованию сотрудника полиции, соблюдения запрета езды в состоянии опьянения, оставления места ДТП, обязанности проходить освидетельствование и прочего.

Другие изменения затронут автомобилистов и мотоциклистов. В частности, на дорогах общего пользования запретят движение незарегистрированной техники, не предусмотренной ПДД, включая питбайки. Места для парковки электромобилей разрешат использовать только во время зарядки, также появятся новые знаки для обозначения стоянок оперативных служб.

После утверждения поправок к ПДД Минтранс планирует возобновить работу над изменениями в КоАП, предусматривающими повышение штрафов за нарушения правил использования СИМ.

Ранее Следственный комитет России выступил за введение водительских прав для управления электросамокатами и другими СИМ.