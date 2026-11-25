Кикшеринговый сервис «Юрент» и Ассоциация операторов микромобильности попросили ввести переходный период для выполнения требования к парковкам для электросамокатов, предусмотренного проектом правил дорожного движения (ПДД). Свой отзыв организации оставили под проектом соответствующего постановления правительства, пишет РБК.

Согласно проекту постановления, с 1 марта 2027 года разрешат парковать (на срок более 15 минут) велосипеды и средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты, только на специальных парковках. За стоянку в неположенном месте в регионах будут штрафовать на 500 руб., в Москве и Санкт-Петербурге — на 2,5 тыс. руб. Кроме того, проект постановления разрешает вводить платные парковки для средств индивидуальной мобильности.

«Юрент» предлагает ввести переходный период до 1 октября 2028 года для требований, касающихся стоянок. В компании говорят о низком уровне обеспеченности такими парковками в городах. В Ассоциации операторов микромобильности рассказывают, что для установки парковок нужны решения о выделении мест, проект организации дорожного движения, согласование и выделение финансирования, установка дорожных знаков и нанесение разметки. На создание парковки может понадобиться 22,5 месяца. В результате запреты могут начать действовать раньше, чем появятся стоянки для СИМ из-за отсутствия соответствующих знаков и разметки.

В Минтрансе заявляли, что новые правила парковки сделают дорожную обстановку более предсказуемой и комфортной для пешеходов, водителей и самих пользователей средств индивидуальной мобильности.