«Белая» интернет-реклама просела почти на 20%

Объем зарегистрированной в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР) интернет-рекламы в 2025 году составил 691 млрд руб., что на 19,5% меньше, чем годом ранее. Одновременно сократилось и число рекламодателей, сообщают «Ведомости» со сылкой на данные Роскомнадзора.

Сейчас в системе зарегистрировались 1,25 млн компаний против 1,3 млн в 2024 году. При этом почти две трети всех рекламных бюджетов пришлись на крупных игроков. Крупнейшими остались рекламодатели из категории оптовая и розничная торговля - 180,5 млрд руб., или 27,4% общего объема бюджетов.

На второй позиции компании из IT-сферы с результатом в 103,5 млрд руб. (15,7%), на третьей — категория финансов (75,9 млрд руб., 11,5%). Четвертое место заняли рекламодатели из категории недвижимости и строительства (47,4 млрд руб., 7,2%), пятое — автомобильный бизнес (30,6 млрд руб., 4,6%).

Падение показателей ЕРИР расходится с оценками отраслевых объединений. Так, АКАР сообщала о росте сегмента интернет-рекламы на 9%, а АРИР оценивала увеличение всего рынка рекламы и продвижения в интернете сразу на 28%. Разница объясняется различиями в методологии: данные ЕРИР отражают только зарегистрированную («белую») рекламу, тогда как отраслевые исследования учитывают более широкий круг рекламных инструментов, включая e-retail media, рекламу у блогеров и в мессенджерах.

Эксперты связывают снижение объема зарегистрированной рекламы сразу с несколькими факторами. Среди них — сокращение маркетинговых бюджетов на фоне экономической ситуации, а также перераспределение части размещений в каналы, не попадающие под обязательную маркировку.