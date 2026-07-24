Beauty Generation судится из-за товарного знака с Almea

Шведский производитель косметики Beauty Generation подал два иска к российской компании Almea из-за своего товарного знака. Обе фирмы выпускают сыворотку для роста ресниц, которая называется Xlash. Об этом пишет Shopper's.

Так, 2 июля Beauty Generation подала исковое заявление на 20 млн руб. о защите исключительных прав на два товарных знака Xlash по международной регистрации. Икс подан к Almea, маркетплейсам Wildberries и «Мегамаркет». Судебное заседание пройдет 20 августа.

Второй иск на 38,9 млн руб. о пресечении действий и компенсации подан 2 июля и адресован владельцу и гендиректору Almea Григорию Громову и Ozon. Судебное заседание состоится 17 сентября.

Косметический бренд Xlash был запущен в 2011 году, особой популярностью пользуется выпускаемая под брендом сыворотка для роста ресниц, в которой нет гормонов.

В 2025 году выручка Beauty Generation составила 113, 86 млн шведских крон (свыше €10 млн), прибыль — 9,32 млн шведских крон (порядка €840 тыс.).

«Алмеа» была зарегистрирована в 2020 году, учредителем и гендиректором компании является Григорий Громов. В 2025 году выручка организации составила 251 млн руб., чистая прибыль — 16,6 млн руб.