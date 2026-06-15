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15.06.2026 в 19:10

BBC News готовится сократить сотни рабочих мест

Увольнения могут произойти уже в середине недели

Новостное подразделение британской телерадиокомпании BBC — BBC News — готовится к масштабному сокращению рабочих мест, о котором станет известно в ближайшие дни. Это положит начало программе экономии, призванной сберечь £500 млн. Об этом пишет The Guardian.

Сокращения могут начаться уже в среду и могут коснуться сотен человек. Сотрудников уже предупредили о грядущих увольнениях.

Новостное подразделение готовится к более масштабным сокращениям, чем другие отделы корпорации. В BBC News работает около четверти из 21,5 тыс. сотрудников компании.

В апреле в электронном письме персоналу руководство BBC сообщало, что корпорации нужно сэкономить £500 млн из ежегодных операционных расходов в £5 млрд в течение следующих двух лет. В послании отмечалось, что количество рабочих мест сократится на 2 тыс.

BBC Сокращения
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