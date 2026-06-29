Банки предупредили о росте расходов из-за реформы «Почты России»

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму заключение с критикой законопроекта о поддержке «Почты России». Как сообщают «Известия», объединение предупредило, что создание обязательной системы цифровых почтовых ящиков для юридически значимой переписки приведет к росту расходов банков.

Согласно инициативе, бизнес должен будет использовать новую платформу для отправки официальных уведомлений. В НСФР считают, что из-за этого затраты крупных кредитных организаций на соответствующие процессы могут увеличиться примерно вдвое и достигнуть около 200 млн руб. в год для каждого банка.

В объединении полагают, что дополнительные расходы могут быть переложены на клиентов. В результате банки способны повысить комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание зарплатных проектов, выдачу банковских гарантий и другие услуги.

По словам ведущего аналитика Freedom Global Натальи Мильчаковой, новые требования затронут не только финансовый сектор, но также логистические, торговые и страховые компании. Директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин отметил, что бизнес, вероятно, сначала попытается компенсировать рост затрат за счет оптимизации внутренних процессов.

Законопроект является частью программы финансового оздоровления «Почты России», испытывающей финансовые трудности на фоне снижения выручки из-за развития маркетплейсов и перехода государственных структур на электронный документооборот. Ранее сообщалось, что государство рассматривает возможность выделения средств на покрытие половины долга компании, который в 2025 году достиг 126,5 млрд руб.

На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла законопроект о модернизации «Почты России». Документ направлен на расширение перечня услуг компании, развитие цифровых сервисов и оптимизацию затрат.