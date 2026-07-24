Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Банка России по итогам заседания принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — с 14,25% до 14% годовых. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

В пресс-релизе Центробанка (ЦБ) отмечается, что экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4−5% в пересчете на год.

«Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — сказано в сообщении ЦБ.

Банк России подчеркнул, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на текущий и следующий годы. Согласно обновленным оценкам, в 2026 году среднее значение ставки ожидается на уровне 14,5−14,6% (ранее прогнозировалось 14−14,5%), а в 2027 году — 10,5−12,5% против прежних 8−10%.

По данным Росстата на 20 июля, годовая инфляция за неделю ускорилась до 5,84%. Существенный вклад внес рост цен на бензин и дизельное топливо, хотя их темпы замедлились — до 1,66% и 1,87% соответственно.

Нынешнее снижение ставки продолжает цикл смягчения денежно-кредитной политики, начатый 6 июня 2025 года, когда показатель был уменьшен с 21% до 20% годовых. В дальнейшем регулятор поэтапно понижал ставку: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%, в июне — до 14,25%.