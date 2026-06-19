Центробанк России уменьшил ключевую ставку до 14,25% годовых

Совет директоров Центробанка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 14,5% до 14,25% годовых. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки пройдет 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

В Центробанке рассказали, что оценка устойчивой инфляции в последние месяцы снизилась, но все еще находится в диапазоне 4−5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 15 июня составила 5,6%.

Инфляционные ожидания россиян и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Кредитная активность выросла в корпоративном и розничном сегментах.

В ЦБ отметили, что бюджетная политика на горизонте трех лет будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4,5−5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии текущего года. Что касается 2027 года, то годовая инфляция будет находиться на цели.

В феврале ЦБ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых, в марте — с 15,5% до 15%, в апреле — с 15% до 14,5%.