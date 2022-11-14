Balenciaga удалила свой аккаунт в Twitter

Модный дом Balenciaga удалил свой аккаунт в соцсети Twitter, пишет Business of Fashion. Balenciaga стал первым крупным фэшн-брендом, покинувшим платформу из-за изменений в политике соцсети, которые ввёл её новый владелец — американский предприниматель Илон Маск.

«Бренд отказался комментировать этот шаг, но подтвердил, что удалил свою страницу с платформы», — указывает издание. По его данным, у аккаунта Balenciaga в Twitter было порядка 950 тыс. подписчиков.

После завершения Маском сделки по покупке Twitter, массовых увольнений в компании, а также предложением предоставлять пользователям галочки верификации за деньги, крупные бренды начали приостанавливать рекламные кампании на площадке, обеспокоенные в том числе ослаблением правил модерации контента.

Так, свою рекламу с площадки убрали косметическая компания L'Oréal, автопроизводители General Motors и Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills и Mondelez International. Компании «взяли паузу», чтобы понять, к чему приведут изменения в политике модерации соцсети.

Сам Маск заявлял, что сделает Twitter стал «самой уважаемой рекламной платформой в мире». На прошлой неделе во время выступления в Twitter Spaces бизнесмен пообещал рекламодателям бороться с фейковыми аккаунтами в соцсети.

В апреле Balenciaga третий квартал подряд стал самым популярным брендом по версии Lyst. За первый квартал 2022 года спрос на продукцию бренда вырос на 108%, благодаря участию в его рекламных кампаниях Ким Кардашьян и Джастина Бибера.