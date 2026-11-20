«Яндекс 360» запустил MCP-сервер, который позволяет ИИ-агентам обращаться к данным и инструментам виртуального офиса. С его помощью разработчики смогут интегрировать сервисы платформы со своими системами, а пользователи — управлять рабочими задачами через внешние ИИ-интерфейсы, включая ChatGPT, Claude и DeepSeek, и решения «Яндекса». Об этом Sostav сообщили в компании.

Подключение по протоколу MCP уже поддерживают «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост», «Вики», «Трекер» и «Формы». Например, ИИ-агент может найти письмо от подрядчика и подготовить ответ, изучить документы и сформировать статус проекта, а также создать или перенести встречу.

Доступ агентов к корпоративной информации ограничен правами пользователя. Они могут работать только с разрешенными ему данными и инструментами. В частности, отправить письмо от имени сотрудника агент не сможет, но может подготовить его черновик.

Кроме того, через MCP можно управлять настройками организации в «Яндекс 360 для бизнеса»: добавлять сотрудников и изменять состав рабочих групп. В дальнейшем протокол планируют внедрить и в другие сервисы платформы.

MCP-сервер работает на стороне «Яндекс 360», поэтому пользователям достаточно настроить подключение своих агентов. Сейчас технология доступна в режиме предварительного доступа организациям — клиентам «Яндекс 360» и пользователям платных тарифов.