МТС Ads запустила единый рекламный кабинет «МТС Маркетолог 2.0» для управления кампаниями в «Авито Рекламе», «VK Рекламе» и Telegram Ads. Для настройки кампаний используются технологии Big Data и Stable ID МТС. Рекламодатели и агентства смогут запускать и вести кампании на нескольких платформах через единый интерфейс, оформлять размещение по одному договору и получать единые закрывающие документы. Список доступных рекламных платформ будет расширяться по мере развития продукта. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе МТС.

В «МТС Маркетологе 2.0» также применяются алгоритмы для оптимизации рекламных размещений: Bidder — алгоритм управления ставками, который позволяет автоматически подбирать эффективную ставку на подключенных платформах, RecSys — рекомендательная модель для подбора аудитории и роста CTR рекламных размещений.

«МТС Маркетолог 2.0» позволяет реализовывать кросс-канальные сценарии: запускать и вести рекламные кампании на нескольких платформах через единый интерфейс. Аудиторию Big Data МТС, которая уже видела рекламу в одной кампании, можно использовать при подготовке следующей — например, исключить этих пользователей из повторного показа. Это позволяет выстраивать последовательные сценарии взаимодействия с аудиторией в нескольких кампаниях.

Максим Зенин, директор по продукту «МТС Маркетолог 2.0»: Мы предлагаем рынку новые механики медиапланирования — возможность выстраивать кросс-канальные сценарии коммуникации с аудиторией на всех этапах воронки. «МТС Маркетолог 2.0» дает рекламодателям удобный интерфейс для запуска и ведения кампаний сразу на трех платформах — в Telegram Ads, «VK Рекламе» и «Авито Рекламе» — в одном окне. При этом рекламодатель может самостоятельно управлять частотой контактов с аудиторией на каждой площадке, а также использовать данные о взаимодействии с рекламой в одной кампании при планировании следующей. В ближайшее время мы интегрируем новые платформы, а также SMS-инвентарь МТС для расширения механик построения каскадных коммуникаций и ретаргетинга, добавим прозрачные пост-кампейн-отчеты на базе Stable ID.

В «МТС Маркетологе 2.0» предусмотрена ролевая модель, которая делает совместную работу агентств и их клиентов удобнее. Менеджеры агентств могут работать с рекламными кабинетами закрепленных за ними клиентов, а сами клиенты — просматривать информацию о кампаниях и их результатах в собственном кабинете в режиме read-only (только чтение). Это позволяет обеспечить прозрачность работы и предоставить каждому участнику доступ к необходимой информации.

Для работы в «МТС Маркетологе 2.0» рекламные кампании необходимо создать заново. Автоматический перенос кампаний из личных кабинетов «Маркетолога PRO», «Авито Рекламы» и «VK Рекламы» не предусмотрен. «Маркетолог PRO» остается решением для массового запуска рекламных кампаний в Telegram Ads, «МТС Маркетолог» — для кампаний в SMS- и MMS-каналах.