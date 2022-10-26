Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter 28 октября

Американский бизнесмен Илон Маск планирует 28 октября закрыть сделку по приобретению соцсети Twitter, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Банки завершили подготовку окончательного кредитного соглашения, подписание которого является одним из последних шагов в сделке. Они предоставят финансирование на сумму $13 млрд.

Издание уточняет, что суд, в который компания обратилась с просьбой разрешить отказаться от сделки, обязал Маска завершить покупку компании до 17.00, 28 октября.

Покупка обойдётся предпринимателю в $44 млрд. Ранее также сообщалось, что Маск нашёл 19 инвесторов сделки, в их числе Brookfield, Fidelity, Qatar Holding.

Источники The Washington Post предупреждали, что в случае покупки соцсети предпринимателем 75% сотрудников Twitter будут сокращены.

Илон Маск заявил о желании купить Twitter ещё в апреле. Камнем преткновения в сделке стало количество спам-аккаунтов и ботов на площадке. В октябре он согласился вернуться к переговорам и приобрести акции Twitter по первоначальной стоимости.