СМИ: Twitter рекордно наращивает пользователей и теряет рекламодателей

Прирост ежедневных пользователей Twitter рекордно увеличился после покупки соцсети Илоном Маском и анонсируемых им изменений на платформе. При этом рекламодатели продолжают приостанавливать рекламные размещения на площадке.

По сообщению The Verge, ежедневный глобальный прирост пользователей ускорился более чем на 20%. В США их число растёт ещё быстрее. Во втором квартале Twitter отчитался о 237,8 млн активных пользователей. После покупки соцсети в количественном выражении аудитория выросла на 15 млн человек, превысив отметку в 250 млн человек. В годовом выражении рост составил 16%. «Я надеюсь, что серверы не расплавятся!» — прокомментировал ситуацию Маск.



При этом соцсеть продолжает терять рекламодателей. О приостановке рекламный кампаний наряду с L'Oréal и General Motors сообщили автопроизводитель Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills и Mondelez International. Компании «взяли паузу», чтобы понять, к чему приведут изменения в политике модерации соцсети. Сам Маск заявил, что сделает Twitter стал «самой уважаемой рекламной платформой в мире».

Как ранее отмечал Wall Street Journal, рекламодатели Twitter обеспокоены и планами Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Глава отдела партнёрских отношений в GroupM Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа на площадку станет для некоторых брендов «красной чертой».