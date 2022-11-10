Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Захар Бушуев
Wunder Digital

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2022 в 09:25

Илон Маск пообещал рекламодателям бороться с фейковыми аккаунтами в Twitter

Ранее бренды начали приостанавливать кампании в соцсети, обеспокоенные ослаблением правил модерации контента

Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал рекламодателям превратить соцсеть в «правдивую платформу» без фейковых аккаунтов. Об этом он заявил во время выступления в Twitter Spaces. Предприниматель решил успокоить бренды и рекламные агентства, которые всё чаще стали отказываться от продвижения в Twitter, пишет Reuters.

Маск подчеркнул, что платные аккаунты с подпиской на Twitter Blue с синей галочкой станут «более важными и заметными», поскольку пользователи больше доверяют сообщениям от проверенных пользователей. Платная услуга также поможет в борьбе со «спамерами», которые не захотят платить и оставаться на площадке, уверен бизнесмен.

«Существует большая разница между свободой слова и свободой охвата», — отметил Маск, добавив, что Twitter будет «стремиться ограничить видимость ненавистнического контента».

После завершения Маском сделки по покупке Twitter, массовых увольнений в компании, а также предложением предоставлять пользователям галочки верификации за деньги, крупные бренды начали приостанавливать рекламные кампании в соцсети.

Так, свою рекламу с площадки убрали косметическая компания L'Oréal, автопроизводители General Motors и Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills и Mondelez International. Компании «взяли паузу», чтобы понять, к чему приведут изменения в политике модерации соцсети. Сам Маск заявлял, что сделает Twitter стал «самой уважаемой рекламной платформой в мире».

Илон Маск
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.