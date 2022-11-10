Илон Маск пообещал рекламодателям бороться с фейковыми аккаунтами в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск пообещал рекламодателям превратить соцсеть в «правдивую платформу» без фейковых аккаунтов. Об этом он заявил во время выступления в Twitter Spaces. Предприниматель решил успокоить бренды и рекламные агентства, которые всё чаще стали отказываться от продвижения в Twitter, пишет Reuters.

Маск подчеркнул, что платные аккаунты с подпиской на Twitter Blue с синей галочкой станут «более важными и заметными», поскольку пользователи больше доверяют сообщениям от проверенных пользователей. Платная услуга также поможет в борьбе со «спамерами», которые не захотят платить и оставаться на площадке, уверен бизнесмен.

«Существует большая разница между свободой слова и свободой охвата», — отметил Маск, добавив, что Twitter будет «стремиться ограничить видимость ненавистнического контента».

После завершения Маском сделки по покупке Twitter, массовых увольнений в компании, а также предложением предоставлять пользователям галочки верификации за деньги, крупные бренды начали приостанавливать рекламные кампании в соцсети.

Так, свою рекламу с площадки убрали косметическая компания L'Oréal, автопроизводители General Motors и Stellantis, фармкомпании Gilead и Pfizer, производители пищевых продуктов General Mills и Mondelez International. Компании «взяли паузу», чтобы понять, к чему приведут изменения в политике модерации соцсети. Сам Маск заявлял, что сделает Twitter стал «самой уважаемой рекламной платформой в мире».