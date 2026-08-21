Австралия обяжет IT-гигантов платить за новости

Австралия приняла закон, который вводит сбор для крупных технологических компаний, если они не будут платить местным СМИ за использование новостного контента на своих платформах. Для компаний, не заключивших необходимые соглашения с издателями, ставка составит 2,5% от доходов от рекламы в Австралии, пишет Reuters.

Новые правила распространяются на Meta (*признана экстремистской и запрещена в РФ), Google, TikTok, Microsoft и LinkedIn. Под действие закона попадают платформы, которые имеют значительное присутствие в стране и получают более 250 млн австралийских долларов ($178 млн) местной рекламной выручки. Полученные от сбора средства планируется направлять австралийским новостным организациям.

У компаний есть возможность не платить сбор. Для этого им необходимо до конца отчетного периода заключить соглашения как минимум с восемью издателями. Расходы на такие договоры будут засчитываться в счет обязательств: затраты на сотрудничество с крупными СМИ учитываются с коэффициентом 150%, а с небольшими и средними — 200%. При этом вклад одной сделки не может превышать 25% суммы потенциального сбора.

Австралийское правительство рассчитывает таким образом заставить технологические платформы активнее договариваться с местными СМИ и поддерживать производство новостей. Закон стал очередным шагом страны в регулировании отношений между глобальными IT-компаниями и традиционной медиаиндустрией.

Напомним, в июле группа издателей и писателей подала коллективный иск против Google, обвинив компанию в использовании их произведений для обучения искусственного интеллекта Gemini без согласия правообладателей.