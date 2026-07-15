Издатели и авторы подали иск против Google

Группа издателей и писателей подала коллективный иск против Google, обвинив компанию в использовании их произведений для обучения искусственного интеллекта Gemini без согласия правообладателей. Среди истцов — издательства Hachette, Cengage и Elsevier, писатель Скотт Туроу и организация SCRIBE, пишет TechCrunch.

По версии истцов, Google использовал книги, защищенные авторским правом, в том числе материалы из Google Books и Google Play Books, для подготовки моделей ИИ. Авторы и издатели также утверждают, что компания могла удалять или изменять данные об авторских правах, чтобы скрыть использование этих материалов.

Истцы ссылаются на внутренние документы Google, где компания якобы оценивала возможные риски использования книг для обучения ИИ в десятки миллиардов долларов.

Споры об обучении искусственного интеллекта на защищенных произведениях продолжаются в США. Ранее около 400 местных газет США присоединились к коллективному иску против OpenAI и Microsoft, обвинив компании в незаконном использовании журналистских материалов для обучения моделей искусственного интеллекта.