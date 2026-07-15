Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.07.2026 в 08:00

Издатели и авторы подали иск против Google

Правообладатели обвиняют компанию в использовании защищенных авторским правом произведений без разрешения

Группа издателей и писателей подала коллективный иск против Google, обвинив компанию в использовании их произведений для обучения искусственного интеллекта Gemini без согласия правообладателей. Среди истцов — издательства Hachette, Cengage и Elsevier, писатель Скотт Туроу и организация SCRIBE, пишет TechCrunch.

По версии истцов, Google использовал книги, защищенные авторским правом, в том числе материалы из Google Books и Google Play Books, для подготовки моделей ИИ. Авторы и издатели также утверждают, что компания могла удалять или изменять данные об авторских правах, чтобы скрыть использование этих материалов.

Истцы ссылаются на внутренние документы Google, где компания якобы оценивала возможные риски использования книг для обучения ИИ в десятки миллиардов долларов.

Споры об обучении искусственного интеллекта на защищенных произведениях продолжаются в США. Ранее около 400 местных газет США присоединились к коллективному иску против OpenAI и Microsoft, обвинив компании в незаконном использовании журналистских материалов для обучения моделей искусственного интеллекта.

Google
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.