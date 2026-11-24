Нейросети уже взяли на себя часть рутинной работы в маркетинге, и компании, которые ищут, где сократить расходы, все чаще задумываются, нельзя ли с их помощью обойтись без подрядчиков. Александр Алимов, директор по маркетингу Vitamin.tools (входит в Kokoc Group), рассказывает, какие задачи действительно можно перевести в штат, что для этого придется выстроить внутри компании и в каких случаях без внешней экспертизы пока не обойтись.

ИИ меняет запросы компаний

Среди предпринимателей малого и среднего бизнеса доля тех, кто использует нейросети, за год выросла с 17 до 53%. Чаще всего их применяют для рутинных задач (91,4%), создания контента (80%), сбора аналитики и исследований (59%). Так компании на собственном опыте выясняют, какую работу можно поручить нейросети.

Но отдавать ИИ все процессы бизнес пока не спешит: лишь 15% руководителей готовы в значительной степени доверить ему маркетинг. Зато 81% компаний поддерживают совместную работу человека и нейросетей, в которой специалист принимает решения и отвечает за результат, а программа выполняет типовые операции.

Того же подхода заказчики теперь ждут и от подрядчиков. Половина российских рекламных агентств получает от клиентов заказы на готовые рекламные материалы, созданные с помощью ИИ. В 65% агентств заказчики просят использовать нейросети для черновиков, прототипов и референсов, а в половине — для разработки идей и креативных концепций. Клиент по-прежнему заказывает работу у агентства, но рассчитывает, что с помощью ИИ агентство сделает ее быстрее.

Агентства под эти запросы перестраиваются. ИИ применяют уже 93% из них, и у двух третей благодаря нейросетям ускорились поиск и анализ информации, а клиентам стали предлагать больше идей и креативных подходов. В итоге меняется то, за что заказчик платит подрядчику. Раз рутину теперь автоматизируют обе стороны, ценность исполнителя определяют не затраченные часы, а опыт специалистов, которые управляют алгоритмом и отвечают за результат.

ИИ ускоряет процессы, но не заменяет опыт

С нейросетью специалист быстрее выполняет задачи. В эксперименте, в котором участвовали 758 консультантов международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), сотрудники с доступом к нейросети выполнили на 12,2% больше заданий, справились на 25,1% быстрее, а качество их работы оказалось более чем на 40% выше. Но на задачах, которые выходили за пределы возможностей ИИ, участники с нейросетью давали правильный ответ на 19 процентных пунктов реже, чем без нее.

В рекламе такая ошибка стоит денег: нейросеть может неверно рассчитать бюджет или предложить настройки, при которых кампанию увидит нецелевая аудитория. Распознать ошибку по самому ответу нельзя, потому что языковые модели устроены так, что при нехватке знаний угадывают подходящий ответ. Поэтому неправильное предложение звучит так же убедительно, как верное.

Заметить подвох может только человек, который уже вел кампании в этой нише и знает, какие бюджеты, ставки и подходы приводят к нужному результату. Без такого опыта ответ алгоритма воспринимается как факт, и сомнений в нем не возникает.

Вот только такой человек есть не везде. В малом бизнесе продвижением чаще всего занимается сам владелец, для которого маркетинг — лишь одна из многих забот: так поступают 57% собственников. Штатного сотрудника для этого выделяют 37% предприятий, а еще 23% передают эту задачу на аутсорсинг. Перенести работу на ИИ проще всего тем, у кого есть свой маркетолог, ведь в компании уже есть человек, способный проверить расчеты нейросети.

Риски работы с ИИ ложатся на компанию

Ошибки алгоритма — не единственная проблема. Пока проект ведет подрядчик, он отвечает за сохранность клиентской информации, достоверность материалов и квалификацию своих специалистов. Когда работу передают штатным сотрудникам, эти обязанности ложатся на бизнес.

Прежде всего под угрозой оказываются данные. Сотрудник может загрузить в нейросеть отчет о кампании или файл со сведениями о клиентах. Так, в 2025 году число таких утечек в российских компаниях выросло в 30 раз. Защитой служат четкие правила работы с ИИ и контроль за их соблюдением.

Не менее важна репутация бренда. Нейросеть может выдумать факт или цифру. А тексты и картинки, сделанные по чужому образцу, нарушают авторские права. Отвечать за публикацию придется компании, поэтому перед выходом стоит проверить факты по первоисточникам и убедиться, что материал не повторяет чужие работы.

Отдельно стоит подумать о квалификации команды. Начинающие маркетологи осваивают профессию на типовых задачах, и если сразу отдать их нейросети, новичкам негде будет набраться опыта. А без практики не появится и умение проверять результат: исследование Microsoft Research и Университета Карнеги-Меллона 2025 года показало, что чем чаще человек прибегает к ИИ, тем реже он критически оценивает его ответы. Поэтому новичку полезно сначала сделать задачу самому, потом сравнить свой вариант с ответом нейросети и разобрать различия с опытным коллегой.

Как перенести работы в штат

Эксперимент с консультантами BCG показал, что нейросеть ошибается там, где задача выходит за пределы ее возможностей, а ответ при этом звучит уверенно. Значит, прежде чем передавать работу ИИ, компании нужно понять, откуда она возьмет знания, позволяющие отличить верный результат от правдоподобного. У бизнеса со своим маркетологом такой источник уже есть. Владельцу, который ведет продвижение сам, опыт придется получить извне. Проще всего оплатить консультацию практика, который уже решал похожие задачи, а затем записать и расшифровать ее. Подойдут и записи профильных конференций, если спикеры делятся там цифрами и примерами из практики.

Сами по себе эти знания нейросети не помогут, пока их не превратят в инструкции. Модель начинает угадывать, когда ей не хватает сведений, поэтому чем подробнее описан порядок действий и чем больше в инструкции реальных цифр, кейсов и удачных примеров, тем меньше остается места для догадок. По той же причине требования к результату стоит сформулировать заранее. Для текста это тон, структура и обязательные элементы. Например, рекламный пост можно писать по модели AIDA (внимание — интерес — желание — действие), в дружественном тоне, с метафорами и юмором. Для изображений важен узнаваемый облик бренда. Если один раз подробно зафиксировать, как выглядит маскот, новые картинки с ним можно получать без 3D-моделирования.

Первая версия инструкций почти никогда не работает идеально, и оценить ее может только человек. Сотрудник проверяет, соответствует ли результат заданным критериям, сверяет факты с первоисточниками и при расхождениях уточняет формулировки, добавляет недостающие сведения или показывает удачный пример. Затем цикл повторяют. По нашему опыту, короткие тексты нужного качества удается получать за два-три таких цикла. Проверку важно закрепить как обязательный этап процесса. Раз привычка к ИИ снижает критичность к его ответам, полагаться только на внимательность сотрудника рискованно.

Сложные задачи по той же логике разбивают на этапы и настраивают каждый отдельно, ведь ошибку, допущенную в начале, проще заметить в плане, чем в готовом материале. При подготовке SEO-текста сначала собирают ключевые запросы, готовят метатеги, составляют план и формулируют тезисы. Редактор оценивает структуру и содержание, и только после этого ИИ пишет и редактирует текст, а отдельная инструкция исправляет орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки. Когда процесс стабильно дает нужный результат, готовые инструкции используют для новых материалов. Например, в Vitamin.tools такое разделение позволило одному сотруднику увеличить выпуск SEO-текстов с одного в неделю до трех в день.

Похожим путем идут и крупные компании. Шведский финтех Klarna пишет с помощью ИИ 80% всех маркетинговых текстов, используя собственный внутренний инструмент для копирайтинга. По итогам первого квартала 2024 года компания на четверть сократила расходы на внешних подрядчиков по переводам, продакшену, CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) и работе с соцсетями, что дает около $4 млн экономии в годовом выражении, а на производстве изображений сэкономила еще $6 млн, хотя кампаний и картинок стало больше. Экономия появилась не от подписки на нейросеть, а от внутреннего инструмента, в который компания заложила свои требования к текстам.

Настроенный процесс требует поддержки. Площадки меняют условия, бенчмарки устаревают, и инструкции нужно регулярно обновлять, поэтому за них должен отвечать конкретный человек. Экономию на подрядчиках стоит считать с учетом этого времени.

Отказаться от подрядчика можно, если у компании есть своя экспертиза

Нейросеть сама по себе подрядчика не заменит. Она ускорит работу, но решения по-прежнему будет принимать человек. Обойтись без внешней помощи получится там, где экспертиза уже есть, в лице своего специалиста или в виде знаний практиков, записанных в инструкции. Тогда повседневные задачи сможет выполнять штатный сотрудник с ИИ. Но инструкции снижают число ошибок, а не исключают их.

Поэтому внешняя экспертиза останется востребованной. Компании без своего специалиста подрядчик поможет собрать знания и проконтролировать результат, пока задачи постепенно переходят в штат. А для решений, где ошибка стоит дороже всего, например при распределении бюджета или выходе в новую нишу, опытный консультант пригодится и тем, у кого маркетолог уже есть.

При этом переход на ИИ не всегда означает отказ от подрядчика. Иногда меняется сам подрядчик и распределение работы с ним. «Яндекс Практикум» выпустил рекламный ролик, полностью сгенерированный нейросетями, и сократил бюджет на продакшен более чем в десять раз. Классическая съемка стоила бы несколько миллионов рублей, а ИИ-ролик обошелся в несколько сотен тысяч. Но для генерации компания привлекла агентство, специализирующееся на нейропродакшене, а работу со смыслами и сторителлингом оставила за собой. Концепцию, облик персонажей и каждую сцену прорабатывали месяц, после генерации раскадровку проверяли пошагово и правили, а закадровый текст записал живой диктор, потому что от ИИ-голоса было бы сложно добиться нужных эмоций. В компании подчеркивают, что высокое качество генерации не появляется само по себе и достигается за несколько итераций. Логика здесь та же, что и при переносе текстов в штат. Экономию дает нейросеть, а результат по-прежнему зависит от людей, которые знают, каким он должен быть.

Риск перегнуть с автоматизацией хорошо виден на примере Klarna, только в другой функции. Компания заявляла, что ИИ-ассистент выполняет работу 700 сотрудников поддержки и за месяц после запуска взял на себя около 75% клиентских чатов. Но в 2025 году генеральный директор Klarna Себастьян Семятковски признал, что такая стратегия больше не подходит компании. Стоимость оказалась слишком весомым критерием при организации поддержки, и качество в итоге снизилось. Компания снова начала нанимать людей, чтобы у клиентов всегда оставалась возможность поговорить с живым сотрудником.

Насколько переход в штат снизит расходы, зависит от того, сколько времени команда потратит на настройку процесса и его поддержку.